Происшествия
Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговлеИзвестия 01:10
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом написала в субботу, 6 июля, газета The New York Times со ссылкой на два осведомленных источника.
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