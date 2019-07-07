Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом написала в субботу, 6 июля, газета The New York Times со ссылкой на два осведомленных источника.

Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле

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