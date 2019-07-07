Происшествия

Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговлеИзвестия 01:10

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом написала в субботу, 6 июля, газета The New York Times со ссылкой на два осведомленных источника.
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СМИ: В США задержали миллиардера по обвинению в торговле людьми

RT на русском00:15

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации

Эхо Москвы06:00

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Газета.Ru06:35

Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми

Коммерсантъ00:07

В США задержали миллиардера Джеффри Эпштейна

РБКвчера в 23:41

NYT: в США задержали миллиардера Эпштейна по обвинению в торговле людьми

ТАССвчера в 23:11
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