Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»РБК 08:00

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Читать в источнике
Алексей Миллер
В общем и целом нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство „Северного потока — 2“ до конца 2019 года.
— Алексей Миллер, российский экономистТелеканал 360° 11:11

Подробнее о событии

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока — 2»

РИА Новости10:15

Эксперт оценил слова Миллера об отсутствии препятствий для «Северного потока — 2»

RT на русском09:37

Миллер не видит юридических препятствий, чтобы достроить «Северный поток - 2» в 2019 году

ТАСС07:54

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

РБК08:00

Миллер уверен в завершении строительства «Северного потока-2» в срок

Коммерсантъ07:56

Газпром намерен беспрепятственно завершить прокладку двух нитей газопровода «Северный поток -2» к концу этого года

Эхо Москвы08:31

Миллер заявил об отсутствии мешающих завершению «Северного потока-2» юридических препятствий

ПРАЙМ06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Авто

Разновидности присадок для двигателя машины

Обновлено в 02:28
Авто

Самые удивительные машины из «будущего»

Обновлено в 11:09
Политика

Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 09:21
Политика

ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений на выборах

Явка избирателей на выборах президента Украины по данным на 15 часов составила почти 45%.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву

После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Политика

Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования

Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Политика

На Украине заявили о начале работы ПЦУ в Словении

Украинские дипломаты заявили, что Православная церковь Украины (ПЦУ) «начала функционировать в Словении».
Обновлено в 11:24
Футбол

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Экономика

В России изменятся правила начисления зарплат

Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.
Обновлено вчера в 11:31
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
Обновлено в 10:43
Авто

Названо 5 основных причин, почему автомобиль не заводится

Эксперты составили список самых частых проблем с запуском автомобильного двигателя и назвали 5 основных причин, не позволяющих завести машину.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Организатор соревнований назвал причину аварии на гонках в Геленджике

Обновлено в 07:50
Политика

На Украине бюллетени для выборов хранили в кастрюле в холодильнике

Выяснилось, что на одном из участков в Никопольском районе Днепропетровской области бюллетени хранили в кастрюле, спрятанной в холодильник.
Обновлено в 09:50
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено вчера в 05:21
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Политика

В Киевской области изъяли 600 кг героина

Начальник национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Киевской области захвачено 600 кг героина на почти 50 млн долларов, задержаны четверо подозреваемых - граждане Турции, Молдавии и Македонии.
Обновлено в 09:49
Политика

Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адрес

Обновлено в 10:19
Экономика

Ford Sollers планирует продать заводы в России

В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено вчера в 10:28
Космос

Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС

Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии

Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 21:09
Футбол

«Зенит» победил «Оренбург» благодаря голу защитника Ракицкого

Обновлено в 09:13
Политика

Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины

Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В США суд признал невиновными двух отсидевших 42 года мужчин

В США двое ошибочно осуждённых мужчин вышли из тюрьмы спустя 42 года заключения, обвинительные приговоры были отменены благодаря работе отдела проверки решений, вынесенных судом.
Обновлено в 10:16
Экономика

С инвестициями по жизни

По оценке Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации страховщиков жизни, по итогам 2018 года общий объем страховых премий страховщиков жизни вырос по почти на треть и достиг 478 млрд руб. При этом почти весь рост основан на продажах одного продукта — инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Георгий Мартиросян ошарашен откровениями бывшей жены

Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги предупредили жителей Израиля о возможном обстреле с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 19:41
Музыка

Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

Обновлено вчера в 21:07
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав

Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав.
Обновлено в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное