Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»РБК 08:00

В общем и целом нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство „Северного потока — 2“ до конца 2019 года.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

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