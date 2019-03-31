Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»РБК 08:00

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
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Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока — 2»

РИА Новости10:15

Эксперт оценил слова Миллера об отсутствии препятствий для «Северного потока — 2»

RT на русском09:37

Миллер не видит юридических препятствий, чтобы достроить «Северный поток - 2» в 2019 году

ТАСС07:54

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

РБК08:00

Миллер уверен в завершении строительства «Северного потока-2» в срок

Коммерсантъ07:56

Газпром намерен беспрепятственно завершить прокладку двух нитей газопровода «Северный поток -2» к концу этого года

Эхо Москвы08:31

Миллер заявил об отсутствии фатальных препятствий для «Северного потока – 2»

Известия07:00
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Пять человек стали жертвами пожара в жилом доме в Нижнем Новгороде.
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Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
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В Новой Москве со льдины спасли ребенка

Спасатели спасли ребенка, находящегося на льдине в акватории реки Пахры в ТИНАО около поселка Михайлово-Ярцевское, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 09:20
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Сирены воздушной тревоги сработали в двух районах на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали в воскресенье в граничащих с сектором Газа израильских региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот- Негев, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа.
Обновлено в 09:59
Политика

Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах

Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
Обновлено в 09:09
Политика

Порошенко проигрывает, готовится силовой сценарий — А. Шарий

Известный медиаэксперт Анатолий Шарий, который неожиданно для многих стал серьезным фактором, мешающим переизбранию на новый срок Порошенко, опубликовал информацию от своих источников, в соответствии с которой действующий президент выбывает из предвыборной гонки, а в Киеве готовится к реализации некий силовой сценарий.
Обновлено в 08:39
Происшествия

На севере Москвы эвакуировали мечеть после сообщения об угрозе взрыва

"Мечеть по адресу: улица Хачатуряна, дом 8, корпус 6, эвакуирована после анонимного сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства, добавив, что из здания выведены 30 человек.
Обновлено в 10:10
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Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
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Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Политика

Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины

Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.
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Политика

ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими

По словам Могерини, Евросоюз выступает против решения США, признавшего право Израиля на Голаны, а международные резолюции не должны игнорироваться.
Обновлено в 09:25
Культура

NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире

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Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
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Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
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Спорт

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Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
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В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи

Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
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Первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в Сети

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В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК

Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
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Политика

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Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
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На президентских выборах в Словакии победила Зузана Чапутова

Обновлено в 05:07
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