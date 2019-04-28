Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РоссииКоммерсантъ 09:00
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он напомнил, что с 1 декабря будет запущен газопровод «Сила Сибири», по которому начнутся поставки газа из России в Китай.
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Политика
Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено в 16:39
Политика
The National Interest (США): Америка должна поддержать Украину в ее противостоянии России (The National Interest)
Хотя те санкции, которые администрация ввела против российских чиновников, ответственных за эти действия, оказывают определенное влияние, самым тяжелым ударом для России станет формирование свободной, независимой и демократической Украины.
Обновлено в 17:15
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов
Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
Обновлено в 15:20
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Гаджеты
Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019
Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Наука
Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Общество
Сто штук до приказа: как делают бизнес на уклонистах от армии
«Известия» решили разобраться, как работают эти компании, почему их бизнес по-прежнему процветает и какие проблемы могут возникнуть у рискнувших обратиться к ним призывников.
Обновлено в 17:02
Футбол
«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Обновлено в 14:22
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Единоборства
Исмаилов напал на Минеева в Турции
Бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку в Турции, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
Минобороны РФ раскрыло порядок, в котором военная техника пройдет по Красной площади в ходе праздничного парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну по традиции откроет легендарный танк Т-34-85, следует из информации, опубликованной газетой Вооруженных Сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Технологии
Скованные одной Сетью: «Известиям» рассказали о связях хакерских группировок
С помощью экспертов «Известиям» удалось составить подробную схему взаимодействия хакерских группировок.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
Обновлено в 15:07
Политика
На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
Глава МИДа правительства нацсогласия Ливии приедет в Москву
Глава МИДа Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла приедет в Москву для обсуждения текущей ситуации в североафриканской стране.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
Аудиторы проверят аккаунты Киркорова, Королевой и других звезд из-за шумихи вокруг финала шоу «Голос.Дети»
Аудиторам предстоит проанализировать все документы от компании-оператора, которая проводила голосование, сравнить плотность подачи голосов по времени, а также выяснить, мог ли пиар некоторых селебрити в соцсетях настолько эффективно повлиять на победу Абрамовой.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге
Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой, которая произошла в субботу, 27 апреля, в синагоге в Калифорнии.
Обновлено вчера в 18:53
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Мы выживаем в 40-градусной жаре и в адском графике»
«Предстоит испытать много разных эмоций: счастье от отлично снятого материала, радость, что вообще выживаем в 40-градусной жаре и в адском графике, грусть от долгой разлуки с любимыми и предвкушение долгожданной встречи с моими мальчиками», — поделилась Айза в микроблоге.
Обновлено в 16:30