Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РоссииКоммерсантъ 09:00

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он напомнил, что с 1 декабря будет запущен газопровод «Сила Сибири», по которому начнутся поставки газа из России в Китай.
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Каковы перспективы сотрудничества Москвы и Пекина в энергетике

RT на русском15:36

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

РБК08:24

Китай хочет больше российского газа

Вести.Ru10:14

Миллер рассказал об интересе Китая к поставкам газа из России

РИА Новости09:22

Китай набирает «Силу Сибири»

Коммерсантъ11:28

Миллер: «Западный» маршрут поставок газа в Китай станет самым перспективным коридором

ТАСС08:56

Миллер отметил интерес Китая к увеличению поставок газа из России

Интерфакс07:18
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Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Политика

В Испании социалисты победили на выборах в парламент

Победой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса завершились досрочные парламентские выборы в Королевстве Испания.
Обновлено в 19:53
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Стало известно, что Федеральная комиссия по связи одобрила запрос Илона Маска на запуск большого количества спутников на более низкой орбите, чем планировалось.
Обновлено в 19:35
Футбол

Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Общество

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Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.
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Шоу-бизнес

Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии

После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Обновлено вчера в 14:40
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 17:18
Культура

Шеннен Доэрти сыграет в перезапуске «Беверли-Хиллз, 90210»

Актриса Шеннен Доэрти снимется в перезапуске хита 1990-х "Беверли-Хиллз, 90210". Об этом в инстаграме сообщила Тори Спеллинг.
Обновлено в 17:42
Культура

Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»

Пригожин подчеркнул, что людям следует прекратить травлю в отношении дочери Алсу.
Обновлено в 20:41
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после своей победы

Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал слова Владимира Путина о российских паспортах для украинцев.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Boeing 767 приземлился с горящим двигателем

Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено вчера в 21:58
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено в 13:32
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Общество

Медведев поручил изменить график работы школ и детских садов

Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по изменению графика работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 04:05
Общество

Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве

Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Хатылев опроверг наличие у Израиля и США способных сбить С-300 ракет

Обновлено вчера в 07:28
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Экономика

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Экономика

«Интер РАО» отключается от Казахстана

Свое желание продать станцию в «Интер РАО» объясняют необходимостью сосредоточиться на российском рынке.
Обновлено в 17:50
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Общество

За сутки Нева обмелела почти на полметра

Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Космос

Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне

Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено вчера в 06:59
Политика

Эрдоган обеспечил охрану Зеленского в Турции

Обновлено в 18:55
Футбол

Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии PFA

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк признан игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 18:11
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