Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РоссииКоммерсантъ 09:00
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он напомнил, что с 1 декабря будет запущен газопровод «Сила Сибири», по которому начнутся поставки газа из России в Китай.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:34, Ашберн
Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:0 (1-й тайм)
Петербургский "Зенит", обыгравший 28 апреля "Крылья Советов", гарантировал себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Telegraph сообщила о возможности новых терактов по сценарию Шри-Ланки
Разведслужбы предполагают, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
На КАД автобус столкнулся с фурой
Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Культура
Победа дочери Алсу на шоу «Голос» обошлась ее фанатам в 7 млн рублей
В общей же сложности зрители, принимавшие участие в голосовании, потратили 16 млн 394 тыс. рублей (из них смс-голосование обошлось в 14 млн 559 тыс. рублей, а звонки – в 1 млн 835 тыс. рублей).
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
В Орле во время автошоу машина въехала в зрителей
Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, один из них с травмами ног доставлен в больницу, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 12:15
Транспорт
Госавтоинспекция ввела ограничения на дорогах в связи со снегопадом
УГИБДД по Свердловской области запретила организованные перевозки групп детей в связи со снегопадом.
Обновлено в 06:57
Футбол
«Вольфсбург» разгромил «Хоффенхайм»
«Вольфсбург» набрал 49 очков и поднялся в таблице на 8-е место. «Хоффенхайм» с 50 очками занимает 7-ю строчку.
Обновлено в 11:28
Кино
«Повелитель мух» в космосе: объявлен состав нового sci-fi триллера
Портал Deadline описывает сюжет предстоящей картины как историю о 30 подростках, которых отправили заселять чужую планету.
Обновлено вчера в 07:02
Футбол
Сын Луиса Суареса укусил отца за плечо
Во время чествования малыш укусил отца за плечо, чем заставил вспомнить "подвиги" самого Луиса.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского
Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает победивший в президентской гонке на Украине Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Политика
В Казахстане девять человек претендуют на пост президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана завершила приём заявлений от желающих стать кандидатом в президенты Казахстана, документы подали девять человек.
Обновлено в 09:55
Происшествия
На трассе М4 застрелен водитель фуры
На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
Обновлено в 12:19
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Нидерландах нашли украденную в США 400-летнюю Библию
Женевская Библия 1615 года, которая была украдена два десятилетия назад из Библиотеки Карнеги в Питтсбурге, была обнаружена в Американском музее паломников в Нидерландах, при содействии директора музея Джереми Бэнгса.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Окружной этап конкурса «Страж порядка» среди военных полицейских ЮВО
Военные полицейские ЮВО преодолели 15-километровую трассу в рамках окружного этапа конкурса по полевой выучке «Страж порядка», который впервые проходит на базе нового учебного центра военной полиции ВС РФ Это самый сложный этап состязания: военнослужащие должны проявить свою выносливость и физическую силу на дистанции с препятствиями, которые также используются в трассах «Гонки героев».
Обновлено в 05:16
Путешествия
Застрявшие в Гуанчжоу россияне отправились в Москву
Трудности с посадкой на рейс Гуанчжоу-Москва возникли из-за наличия на пути еще одной остановки в китайском городе Ухань, что делало эту часть перелета внутренней и требовало наличия транзитной визы.
Обновлено в 11:58
Политика
НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским
Телекомпания НТВ в начале мая запускает шоу "Магия" с ведущим - избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 10:32
Авто
Опубликованы рендеры кроссовера Ford Mustang
Планируется, что автомобиль составит конкуренцию кроссоверу Tesla Model Y. Выход кроссовера Ford Mustang назначен на 2020 год.
Обновлено в 12:10
Политика
Число погибших во время подсчета голосов в Индонезии превысило 270
Свыше 270 человек умерли в Индонезии во время подсчета голосов состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов.
Обновлено в 05:07
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40