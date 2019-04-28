Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РоссииКоммерсантъ 09:00
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он напомнил, что с 1 декабря будет запущен газопровод «Сила Сибири», по которому начнутся поставки газа из России в Китай.
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Общество
Сайт Росстата не обновлялся несколько лет
Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Гаджеты
На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы
В преддверии анонса многие производители материнских плат активно тестируют инженерные образцы систем, основанных на предварительных версиях Ryzen 3000 и материнских платах с разъёмом AM4 с новым чипсетом X570, и это позволило китайскому технопорталу bilibili.com собрать от осведомлённых информаторов весьма содержательную подборку фактов.
Обновлено в 16:01
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Культура
После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» началась проверка
В проекте победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 00:44
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер пришел на выпускной внебрачного красавца-сына
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram фото, на котором позирует вместе с сыном Джозефом, окончившим Университет Пеппердайна в Калифорнии. — написал актер.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Здоровье
Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 12:15
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов», Азмун оформил дубль
Обновлено в 11:29
Здоровье
Медики рассказали, почему нельзя пить кофе на пустой желудок
Медики рассказали, почему следует отказаться от употребления кофе на пустой желудок.
Обновлено в 04:21
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Путешествия
Евроотпуск: всё больше россиян хотят отдохнуть за границей
Россияне начали бронировать авиабилеты и покупать туры на время летних отпусков.
Обновлено в 17:01
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 19:18
Общество
Дождь на Пасху - приметы
Знание примет о дожде на Пасху может помочь и современному человеку, ведь эти поверья нередко оказываются довольно правдивыми, передает womanadvice.ru.
Обновлено в 13:25
Наука
Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной
Обновлено 25 апреля в 22:19
Общество
Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках
Обновлено в 18:23
Музыка
СМИ: гитарист Ронни Вуд рассказал о самочувствии Мика Джаггера после операции на сердце
Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно восстанавливается после перенесенной операции по замене сердечного клапана.
Обновлено в 19:11
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР
Кабмин Великобритании разрабатывает пакет мер по противодействию России и Китаю в финансовой и прочих сферах.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Fox: неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе
По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у церкви в городе Балтимор в Мэриленде.
Обновлено в 18:28
Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Покровительство Венеры сулит успех в любовных делах.
Обновлено в 12:18
Политика
На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты
Премьер Испании Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы после того, как в феврале конгресс депутатов отказался утвердить проект государственного бюджета правительства социалистов.
Обновлено в 16:19
Здоровье
Полезный продукт: почему и как нужно есть попкорн
В нашем сознании попкорн прочно закрепился в списке вредных продуктов.
Обновлено в 19:30
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Аудиторы проверят аккаунты Киркорова, Королевой и других звезд из-за шумихи вокруг финала шоу «Голос.Дети»
Аудиторам предстоит проанализировать все документы от компании-оператора, которая проводила голосование, сравнить плотность подачи голосов по времени, а также выяснить, мог ли пиар некоторых селебрити в соцсетях настолько эффективно повлиять на победу Абрамовой.
Обновлено в 14:08