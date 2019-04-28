Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РоссииКоммерсантъ вчера в 09:00
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он напомнил, что с 1 декабря будет запущен газопровод «Сила Сибири», по которому начнутся поставки газа из России в Китай.
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Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Норвежские рыбаки поймали белуху с российским оборудованием
Как сообщает телеканал NRK, рыбаки возле норвежских островов обнаружили белуху, на которой был обвес с надписью: «Оборудование Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 17:54
Политика
США готовы отодвинуть зоны учений своих ВМС от окрестностей Токио
Власти Японии договорились с Вашингтоном об удалении от окрестностей Токио границ проведения учений ВМС США, благодаря чему существенно возрастет интенсивность использования международного аэропорта Нарита.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Жителя Якутии осудили за убийство двух человек в пожарной части
Верховный суд Якутии приговорил жителя Томпонского района республики к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство двух человек в здании пожарной части.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие
В Эстонии начинаются учения НАТО «Весенний шторм»
В Эстонии на побережье Балтийского моря 29 апреля стартуют учения НАТО под кодовым названием "Весенний шторм".
Обновлено вчера в 12:26
Политика
В России настали цифровые времена
Эксперты обсудили последствия развития интернета в РФ Большинство граждан убеждены в пользе глобального интернета, хотя количество скептически настроенных респондентов растет, выяснил ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 17:50
Авто
Регионы ДФО стали лидерами по доступности новых машин
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Более 150 жителей Бурятии оказались в опасности из-за обвала берега
Свыше 150 жителей поселка Сотниково в Бурятии находятся в опасной зоне в связи с риском обвала берегового грунта на берегу Селенги, рассказал представитель пресс-службы республиканского правительства Алексей Фишев.
Обновлено в 00:30
Музыка
Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал
Ранее, победа дочери Алсу вызвал скандал у пользователей в Сети.
Обновлено вчера в 02:37
Политика
Путин допускает упрощенную выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины
Российский лидер Владимир Путин допустил предоставление гражданам Украины российских паспортов в упрощенном порядке.
Обновлено 27 апреля в 16:42
Происшествия
На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор
На Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ, АО «Русал Красноярск») произошло возгорание.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Обновлено вчера в 11:01
Общество
Минобороны РФ запустило проект, посвящённый парадам 9 Мая
Обновлено в 00:00
Авто
Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол
Гаттузо продолжит тренировать «Милан»
Обновлено вчера в 23:22
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Открытие «Кристалла-2» не закроет потребность Южно-Сахалинска в ледовых аренах
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»
Напомним, что в шоу победила дочь певицы Алсу.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай
Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао, чтобы принять участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Названа важная составляющая успешного бизнеса
Примерно половина участников опроса считает, что будущему предпринимателю полезно будет получить экономическое образование.
Обновлено в 00:05
Общество
Красноярск накрыло снежным циклоном
Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.
Обновлено вчера в 20:59
Финансы
Доллар в мае: проблемы начнутся уже с первого числа
От характера комментариев и решения по ставке будет зависеть курс доллара после праздников: скорее всего ФРС смягчит денежно-кредитную политику, и доллар продолжит укрепление (до 63 рублей), но если изменит свои планы, то "американец" может укрепиться (до 65-66).
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Подросток подорвался в Туве на снаряде на военном полигоне
Как доложил на совещании военный комиссар Тувы Николай Францевич, на полигон в селе Кара-Хаак проникли трое подростков, ранение получил один из них.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны
Российские истребители дважды за прошедшую неделю поднимались в воздух на перехват у границ России.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 14:40
Футбол
Эден Азар: «Не помню у „МЮ“ ни одного шанса во втором тайме»
Не помню у соперника ни одного шанса во втором тайме.
Обновлено вчера в 14:39
Здоровье
В Волгограде выписали малышку, родившуюся весом менее 1 кг
Обновлено вчера в 07:27