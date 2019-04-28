Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РоссииКоммерсантъ вчера в 09:00

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он напомнил, что с 1 декабря будет запущен газопровод «Сила Сибири», по которому начнутся поставки газа из России в Китай.
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Каковы перспективы сотрудничества Москвы и Пекина в энергетике

RT на русскомвчера в 15:36

Китай набирает «Силу Сибири»

Коммерсантъвчера в 11:28

Миллер рассказал об интересе Китая к поставкам газа из России

РИА Новостивчера в 09:22

Китай хочет больше российского газа

Вести.Ruвчера в 10:14

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

РБКвчера в 08:24

Миллер: «Западный» маршрут поставок газа в Китай станет самым перспективным коридором

ТАССвчера в 08:56

Миллер отметил интерес Китая к увеличению поставок газа из России

Интерфаксвчера в 07:18
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Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»

Обновлено вчера в 20:22
Общество

Норвежские рыбаки поймали белуху с российским оборудованием

Как сообщает телеканал NRK, рыбаки возле норвежских островов обнаружили белуху, на которой был обвес с надписью: «Оборудование Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 17:54
Политика

США готовы отодвинуть зоны учений своих ВМС от окрестностей Токио

Власти Японии договорились с Вашингтоном об удалении от окрестностей Токио границ проведения учений ВМС США, благодаря чему существенно возрастет интенсивность использования международного аэропорта Нарита.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Жителя Якутии осудили за убийство двух человек в пожарной части

Верховный суд Якутии приговорил жителя Томпонского района республики к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство двух человек в здании пожарной части.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие

В Эстонии начинаются учения НАТО «Весенний шторм»

В Эстонии на побережье Балтийского моря 29 апреля стартуют учения НАТО под кодовым названием "Весенний шторм".
Обновлено вчера в 12:26
Политика

В России настали цифровые времена

Эксперты обсудили последствия развития интернета в РФ Большинство граждан убеждены в пользе глобального интернета, хотя количество скептически настроенных респондентов растет, выяснил ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 17:50
Авто

Регионы ДФО стали лидерами по доступности новых машин

Обновлено вчера в 22:18
Общество

Более 150 жителей Бурятии оказались в опасности из-за обвала берега

Свыше 150 жителей поселка Сотниково в Бурятии находятся в опасной зоне в связи с риском обвала берегового грунта на берегу Селенги, рассказал представитель пресс-службы республиканского правительства Алексей Фишев.
Обновлено в 00:30
Музыка

Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал

Ранее, победа дочери Алсу вызвал скандал у пользователей в Сети.
Обновлено вчера в 02:37
Политика

Путин допускает упрощенную выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины

Российский лидер Владимир Путин допустил предоставление гражданам Украины российских паспортов в упрощенном порядке.
Обновлено 27 апреля в 16:42
Происшествия

На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор

На Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ, АО «Русал Красноярск») произошло возгорание.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

Обновлено вчера в 11:01
Общество

Минобороны РФ запустило проект, посвящённый парадам 9 Мая

Обновлено в 00:00
Авто

Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Arkana

Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол

Гаттузо продолжит тренировать «Милан»

Обновлено вчера в 23:22
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено вчера в 09:58
Общество

Открытие «Кристалла-2» не закроет потребность Южно-Сахалинска в ледовых аренах

Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Напомним, что в шоу победила дочь певицы Алсу.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао, чтобы принять участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019».
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Названа важная составляющая успешного бизнеса

Примерно половина участников опроса считает, что будущему предпринимателю полезно будет получить экономическое образование.
Обновлено в 00:05
Общество

Красноярск накрыло снежным циклоном

Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.
Обновлено вчера в 20:59
Финансы

Доллар в мае: проблемы начнутся уже с первого числа

От характера комментариев и решения по ставке будет зависеть курс доллара после праздников: скорее всего ФРС смягчит денежно-кредитную политику, и доллар продолжит укрепление (до 63 рублей), но если изменит свои планы, то "американец" может укрепиться (до 65-66).
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Подросток подорвался в Туве на снаряде на военном полигоне

Как доложил на совещании военный комиссар Тувы Николай Францевич, на полигон в селе Кара-Хаак проникли трое подростков, ранение получил один из них.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны

Российские истребители дважды за прошедшую неделю поднимались в воздух на перехват у границ России.
Обновлено вчера в 19:58
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 14:40
Футбол

Эден Азар: «Не помню у „МЮ“ ни одного шанса во втором тайме»

Не помню у соперника ни одного шанса во втором тайме.
Обновлено вчера в 14:39
Здоровье

В Волгограде выписали малышку, родившуюся весом менее 1 кг

Обновлено вчера в 07:27
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