Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РоссииКоммерсантъ вчера в 09:00

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он напомнил, что с 1 декабря будет запущен газопровод «Сила Сибири», по которому начнутся поставки газа из России в Китай.

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Политика Социалисты победили на выборах в Испании Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.

Космос Илон Маск планирует запустить в космос 12 тысяч спутников Стало известно, что Федеральная комиссия по связи одобрила запрос Илона Маска на запуск большого количества спутников на более низкой орбите, чем планировалось.

Политика Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Общество Красноярск накрыло снежным циклоном Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.

Общество Норвежские рыбаки поймали белуху с российским оборудованием Как сообщает телеканал NRK, рыбаки возле норвежских островов обнаружили белуху, на которой был обвес с надписью: «Оборудование Санкт-Петербурга».

Технологии В «Лаборатории Касперского» назвали общее число хакеров в мире Специалисты "Лаборатории Касперского" сообщили, что в мире насчитывается несколько десятков тысяч хакеров. Об этом пишет газета "Известия".

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.

Армия и оружие В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".

Политика Глава МИД Британии оценил угрозу от решения Мэй по Huawei Хант подчеркнул, что Британии следует тщательно взвесить данные аспекты при принятии решения в отношении китайских компаний.

Транспорт Пассажиры обвинили «Уральские авиалинии» в мошенничестве Пассажиры, летевшие рейсом «Уральских авиалиний» из Москвы в Париж, не смогли добраться до столицы Франции без пересадок из-за ограничения полетов.

Происшествия На набережной в Петербурге прогремел взрыв На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.

Происшествия В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18 В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.

Футбол Оздоев: Мы с Шейдаевым поговорили после игры Напомним, в матче 26-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 4:2. После 26 матчей «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 57 очков и опережая ближайшего преследователя — «Локомотив» — на восемь баллов.

Армия и оружие В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21 Самолет совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск Авиастроительная корпорация "Иркут" выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300.

Автоспорт Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, как переживает недавнюю смерть матери.

Армия и оружие Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Китай на учения Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл в китайский порт Циндао для участия в двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие — 2019", информирует пресс-служба ВВО по ТОФ.