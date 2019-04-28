Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РоссииКоммерсантъ 09:00
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он напомнил, что с 1 декабря будет запущен газопровод «Сила Сибири», по которому начнутся поставки газа из России в Китай.
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Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Политика
Девять человек подали документы о выдвижении в президенты Казахстана
Девять человек передали в Центризбирком Казахстана документы о выдвижении кандидатами в президенты страны на выборах 9 июня.
Обновлено в 09:09
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Стало известно, как Алсу собирала голоса для победы дочери в шоу «Голос.Дети»
Скандал вокруг победы Микеллы Абрамовой продолжает разгораться. На эту тему даже появились анекдоты.
Обновлено в 11:21
Космос
Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия
На Крымском проезде и на Остоженке произошло подтопление
Обновлено в 16:35
Хоккей
Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира
Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»
На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Елена Летучая удивила поклонников, раскрыв профессию отца
Телеведущая Елена Летучая удивила поклонников, раскрыв в Instagram профессию отца.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Футбол
«Зенит» и «Крылья Советов» определились с формами на матч
"Зенит" и "Крылья Советов" определились с формами на матч 26-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в Москве
В столице неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Обновлено в 15:24
Музыка
Дочь Алсу победила в детском «Голосе»
Абрамова входила в команду Светланы Лободы, в финале она исполнила композицию Джуди Гарленд под названием «Somewhere Over The Rainbow».
Обновлено 26 апреля в 18:41
Происшествия
На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться
Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после аварии
Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, улучшилось, сообщила телеканалу "Звезда" PR-директор артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:48
Политика
Украинский министр обозвал «мразями» жителей ДНР и ЛНР
Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал "мразями" жителей ДНР и ЛНР, желающих получить гражданство РФ.
Обновлено в 09:34
Политика
В Донецк с территории Украины передали Благодатный огонь
Обновлено в 14:31
Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Футбол
ЦСКА лишился шансов на чемпионство в РПЛ
«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ (2:0). Московский клуб с 44 очками занимает четвертое место в таблице за четыре тура до конца чемпионата.
Обновлено в 15:49
Политика
НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским
Телекомпания НТВ в начале мая запускает шоу "Магия" с ведущим - избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 10:32
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Футбол
«Спартак-2» и «Тамбов» не смогли выявить победителя
Обновлено в 09:07
Политика
Песков назвал причину осторожности китайских партнеров с Россией
Китайские партнеры проявляют осторожность в экономическом взаимодействии с Россией из-за американских санкций, но это не значит, что они являются их приверженцами.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры
СМИ сообщили о расписке, которая имеется у экс-бойфренда Юлии Началовой Александра Фролова, которая дает ему возможность претендовать на половину квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы, пишет Starhit со ссылкой на отца Началовой Виктора.
Обновлено в 07:16
Политика
Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка
Обновлено в 14:42