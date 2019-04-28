Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из РоссииРБК 08:24
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
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Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Обновлено в 10:44
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Пассажиры «Уральских авиалиний» обвинили авиакомпанию в мошенничестве
Пассажиры, купившие билеты на прямой рейс Москва-Париж, были возмущены тем, что авиакомпания «Уральские авиалинии» не предупредила их о запланированной пересадке в Калуге.
Обновлено в 10:47
Автоспорт
Видео: Риккардо въехал в Квята задним ходом
Австралиец решил вернуться на трассу задним ходом, но врезался в гонщика Toro Rosso.
Обновлено в 10:55
Политика
НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским
НТВ анонсировал показ шоу "Магия", ведущим которого стал избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:46
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
На набережной Петербурга прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Политика
Лидер Китая сравнил современный мир с «Игрой престолов»
Председатель КНР Си Цзиньпин на одной из встреч в Пекине удивил присутствующих сравнением современного мира с ситуацией в выдуманных Джорджем Мартиным семи королевствах.
Обновлено в 10:48
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
Последняя часть фантастического фильма «Мстители: Финал» за первый день проката собрала по всему миру $644 млн, что стало рекордной суммой, сообщает CNBC.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Авто
Опубликован список самых недолговечных автомобилей
Специалистами был размещен список из 5 самых недолговечных машин, которые выходят из строя уже в первый год использования.
Обновлено в 06:12
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Футбол
«Лестер» разгромил на домашнем поле «Арсенал»
"Арсенал" проиграл "Лестеру" в матче 36-го тура АПЛ.
Обновлено в 08:55
Космос
Запуск спутника ГЛОНАСС с Плесецка отложили
Дату запуска навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесли.
Обновлено вчера в 21:34
Игры
Bloodstained: Ritual of the Night тормозит на Switch, но это будет исправлено к релизу
Обновлено в 08:23
Политика
Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом, выданным МВФ Эквадору
Отец арестованного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в воскресенье в интервью телеканалу 9News выразил мнение, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.
Обновлено в 10:14
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Задержаны двое главных подозреваемых в терактах на Шри-Ланке
Двое главных подозреваемых, разыскиваемых в связи с терактами на Шри-Ланке, задержаны.
Обновлено в 04:42
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Российские военные ловят беспилотники сетью
Посадку беспилотника «Орлан-10» с помощью сети на российский фрегат «Адмирал Эссен» 28 апреля показал телеканал «Звезда».
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева угощала гостей юбилея редкими деликатесами
Две недели назад Алла Пугачева начала грандиозно отмечать свой 70-летний юбилей.
Обновлено в 10:23
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Общество
Устроители акции «Бессмертный полк» в некоторых городах уже распределили места между предприятиями и организациями
Похожим образом распределены места и в одном из районных центров Ленинградской области.
Обновлено в 08:30