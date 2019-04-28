Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из РоссииРБК 08:24

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
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Миллер: «Газпром» может стать главным экспортёром газа в КНР к 2035 году

RT на русском10:40

Миллер: «Газпром» к 2035 году может стать основным экспортером газа в Китае

РИА Новости09:22

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

РБК08:24

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Миллер отметил интерес Китая к увеличению поставок газа из России

Интерфакс07:18

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Коммерсантъ09:00
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Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

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На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
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Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
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В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер

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Запуск спутника ГЛОНАСС с Плесецка отложили

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Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
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Задержаны двое главных подозреваемых в терактах на Шри-Ланке

Двое главных подозреваемых, разыскиваемых в связи с терактами на Шри-Ланке, задержаны.
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Посадку беспилотника «Орлан-10» с помощью сети на российский фрегат «Адмирал Эссен» 28 апреля показал телеканал «Звезда».
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Устроители акции «Бессмертный полк» в некоторых городах уже распределили места между предприятиями и организациями

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