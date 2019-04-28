Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РоссииКоммерсантъ 09:00
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он напомнил, что с 1 декабря будет запущен газопровод «Сила Сибири», по которому начнутся поставки газа из России в Китай.
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Культура
Звезда «Уральских пельменей» возмутился итогами «Голоса»
Обновлено в 05:41
Общество
Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»
Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 09:56
Баскетбол
«Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА
В первом матче серии полуфинала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Милуоки Бакс».
Обновлено в 15:38
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Транспорт
«Платон» проследит за автобусами
На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Политика
Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов
Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Росгвардия объяснила взрыв в Санкт-Петербурге
Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии
После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
Таможня дает tax free: интуристам вернут налог автоматом
Технология tax free с использованием электронного чека уже применяется во Франции, Южной Корее, Уругвае и Сингапуре.
Обновлено в 17:01
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Юнармейский отряд «Вертолетчики» сформирован в Новосибирске
Юнармейцы Новосибирской области вступили в новый военно-патриотический отряд «Вертолетчики».
Обновлено в 12:37
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Политика
Всем украинцам могут упростить получение гражданства РФ
Власти РФ думают о возможности упрощенного получения российского гражданства для жителей всей Украины, не только Донбасса.
Обновлено вчера в 04:53
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Разработчик показал видео полета самолета МС-21
Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34
Здоровье
Один день из жизни скорой: репортаж с дежурства сыктывкарской «неотложки»
В честь праздника корреспондент портала PG11.ru отправился вместе с врачами «неотложки» на дежурство, чтобы посмотреть, как им приходится спасать жизни людей.
Обновлено в 04:20
Общество
В Сети появилось видео с ползущей к финишу бегуньей
Бегунья не смогла встать после эпичного окончания соревнования.
Обновлено в 15:51
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Авто
Розничные продажи Aurus начнутся позже запланированного срока
Обновлено в 16:51
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Матч 45-го тура чемпионшина, второго по силе английского дивизиона, между "Лидсом" и "Астон Виллой" (1:1) завершился курьезнейшим образом.
Обновлено в 12:07
Авто
ВАЗ 2104 с мотором Toyota Supra и Audi A8 сразились в гонке на прямой
В качестве показательных выступлений блогеры устроили заезд между ВАЗ-2104 и Audi A8 с 6-литровым W12 на 450 л.с. Что из этого получилось — можно посмотреть в видео.
Обновлено в 08:24