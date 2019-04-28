Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РоссииКоммерсантъ 09:00

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он напомнил, что с 1 декабря будет запущен газопровод «Сила Сибири», по которому начнутся поставки газа из России в Китай.
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Каковы перспективы сотрудничества Москвы и Пекина в энергетике

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Китай набирает «Силу Сибири»

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ТАСС08:56

Миллер рассказал об интересе Китая к поставкам газа из России

РИА Новости09:22

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

РБК08:24

Китай хочет больше российского газа

Вести.Ru10:14

Миллер отметил интерес Китая к увеличению поставок газа из России

Интерфакс07:18
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