Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из РоссииРБК 08:24

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
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Миллер отметил интерес Китая к увеличению поставок газа из России

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ТАСС08:56

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

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Семен Слепаков высмеял известный кинопортал, назвавший Пушкина сценаристом

Недавно автор суперпопулярного сериала «Домашний арест» с удивлением обнаружил, что один из специализированных порталов, посвященных киноиндустрии и телевидению, назвал знаменитого поэта Александра Пушкина сценаристом.
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Устроители акции «Бессмертный полк» в некоторых городах уже распределили места между предприятиями и организациями

Изначально акция "Бессмертный полк", которая проходит 9 мая, была народной, но затем ее стали организовывать чиновники.
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В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» принимал «Арсенал».
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На сегодняшний день, 28 апреля, количество граждан Украины, которые пересекают границы в пунктах пропуска Крыма, превысило 10 тысяч человек.
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Окружной этап конкурса «Страж порядка» среди военных полицейских ЮВО

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