Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из РоссииРБК 08:24

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.

Политика В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.

Политика Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.

Шоу-бизнес Полина Гагарина без макияжа короновала себя Известная певица Полина Гагарина своим подписчикам в Инстаграм рассказала о том, как она себя короновала.

Гаджеты Xiaomi представила геймерское кресло AutoFull gaming chair Компания Xiaomi представила компьютерное кресло для любителей видеоигр под названием AutoFull gaming chair.Новинка выполнена в стиле кресла спорткара.

Экономика В России увеличилась стоимость съемного жилья В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.

Культура Семен Слепаков высмеял известный кинопортал, назвавший Пушкина сценаристом Недавно автор суперпопулярного сериала «Домашний арест» с удивлением обнаружил, что один из специализированных порталов, посвященных киноиндустрии и телевидению, назвал знаменитого поэта Александра Пушкина сценаристом.

Происшествия На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.

Культура Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети» Победу одержала подопечная певицы Светланы Лободы дочь Алсу Микелла Абрамова. За неё проголосовали 56,5% зрителей.

Наука Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.

Футбол Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем» Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".

Наука Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.

Политика Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Политика На майские праздники в Крым приехали в 2 раза больше украинцев На сегодняшний день, 28 апреля, количество граждан Украины, которые пересекают границы в пунктах пропуска Крыма, превысило 10 тысяч человек.

Армия и оружие Окружной этап конкурса «Страж порядка» среди военных полицейских ЮВО Военные полицейские ЮВО преодолели 15-километровую трассу в рамках окружного этапа конкурса по полевой выучке «Страж порядка», который впервые проходит на базе нового учебного центра военной полиции ВС РФ Это самый сложный этап состязания: военнослужащие должны проявить свою выносливость и физическую силу на дистанции с препятствиями, которые также используются в трассах «Гонки героев».

Политика The National Interest предложил план примирения США с Россией США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.

Происшествия «Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.

Происшествия В Ростовской области при падении машины в реку погибли четыре человека Автомобиль скатился в реку Дон в Ростовской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного УГИБДД ГУ МВД.