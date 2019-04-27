Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из РоссииРБК 08:24
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
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Путин заявил о просьбе Китая увеличить поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири»
Rambler News Serviceвчера в 05:47
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Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено вчера в 10:18
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
На набережной в Питере подорвался мужчина
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Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Политика
Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.
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Спорт
Российские гимнастки взяли золото на этапе Кубка мира в Баку
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Шоу-бизнес
Полина Гагарина без макияжа короновала себя
Известная певица Полина Гагарина своим подписчикам в Инстаграм рассказала о том, как она себя короновала.
Обновлено вчера в 10:48
Гаджеты
Xiaomi представила геймерское кресло AutoFull gaming chair
Компания Xiaomi представила компьютерное кресло для любителей видеоигр под названием AutoFull gaming chair.Новинка выполнена в стиле кресла спорткара.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Сгорел дом рэпера Гуфа в Подмосковье
Обновлено в 09:19
Экономика
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Культура
Семен Слепаков высмеял известный кинопортал, назвавший Пушкина сценаристом
Недавно автор суперпопулярного сериала «Домашний арест» с удивлением обнаружил, что один из специализированных порталов, посвященных киноиндустрии и телевидению, назвал знаменитого поэта Александра Пушкина сценаристом.
Обновлено в 07:57
Общество
Устроители акции «Бессмертный полк» в некоторых городах уже распределили места между предприятиями и организациями
Изначально акция "Бессмертный полк", которая проходит 9 мая, была народной, но затем ее стали организовывать чиновники.
Обновлено в 08:30
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Культура
Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети»
Победу одержала подопечная певицы Светланы Лободы дочь Алсу Микелла Абрамова. За неё проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину
Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Футбол
Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»
Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:08
Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Политика
Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина
Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Футбол
«Арсенал» разгромно проиграл «Лестеру»
В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» принимал «Арсенал».
Обновлено в 09:17
Политика
На майские праздники в Крым приехали в 2 раза больше украинцев
На сегодняшний день, 28 апреля, количество граждан Украины, которые пересекают границы в пунктах пропуска Крыма, превысило 10 тысяч человек.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Окружной этап конкурса «Страж порядка» среди военных полицейских ЮВО
Военные полицейские ЮВО преодолели 15-километровую трассу в рамках окружного этапа конкурса по полевой выучке «Страж порядка», который впервые проходит на базе нового учебного центра военной полиции ВС РФ Это самый сложный этап состязания: военнослужащие должны проявить свою выносливость и физическую силу на дистанции с препятствиями, которые также используются в трассах «Гонки героев».
Обновлено в 05:16
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Происшествия
«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе
Елена Бурчак, которая рассказывала об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе в Москве.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли четыре человека
Автомобиль скатился в реку Дон в Ростовской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного УГИБДД ГУ МВД.
Обновлено в 06:08
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Лолита сообщила о слежке за ней
Обновлено вчера в 16:35