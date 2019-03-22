Миллер заявил о готовности продлить транзит газа через УкраинуВести.Финанс 10:06

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"Газпром" готов продлить транзит газа в Европу через Украину на основе действующего контракта, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи премьера РФ Дмитрия Медведева с украинскими политиками в Москве.

Миллер заявил о готовности продлить транзит газа через Украину

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