Политика
Миллер заявил о готовности продлить транзит газа через УкраинуВести.Финанс 10:06
"Газпром" готов продлить транзит газа в Европу через Украину на основе действующего контракта, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи премьера РФ Дмитрия Медведева с украинскими политиками в Москве.
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Предложение по консорциуму мы всегда поддерживали и всегда были сторонниками такого проекта. Если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, то мы такие переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума на Украине.
— Алексей Миллер, российский экономистКомсомольская правда 10:14
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Миллер заявил о готовности «Газпрома» к переговорам о продолжении транзита газа через Украину
Rambler News Service10:00
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