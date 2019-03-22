Политика

Миллер заявил о готовности продлить транзит газа через УкраинуВести.Финанс 10:06

"Газпром" готов продлить транзит газа в Европу через Украину на основе действующего контракта, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи премьера РФ Дмитрия Медведева с украинскими политиками в Москве.
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Алексей Миллер
Предложение по консорциуму мы всегда поддерживали и всегда были сторонниками такого проекта. Если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, то мы такие переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума на Украине.
— Алексей Миллер, российский экономистКомсомольская правда 10:14

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Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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