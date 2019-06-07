Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкойREGNUM 06:53

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Политика Путин объявил о начале технологической войны Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Huawei является началом новой технологической войны.

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.

Происшествия Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".

Политика Пашинян заявил, что обсудил с Путиным вопрос поставок оружия Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.

Происшествия В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.

Культура Кончаловский раскритиковал меморандум о равенстве полов Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал меморандум о гендерном равноправии, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями.

Экономика Олег Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы Банкир Олег Тиньков предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнесы.

Общество Улицы Севастополя затопило после сильного ливня В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.

Экономика На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.

Экономика Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Экономика Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Происшествия Заммэра Якутска временно отстранили от должности из-за дела о взятке Заммэра Якутска Василий Гоголев, задержанный по подозрению во взяточничестве на 114 миллионов рублей, отстранен от должности на период следствия, сообщил пресс-секретарь главы городского округа "Город Якутск" Алексей Толстяков.

Театры Теодор Курентзис покидает Пермь Теодор Курентзис покидает Пермь, сообщает ИА «Местное время».

Экономика Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Происшествия Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге В Сети появилось видео с места взрыва в центре шведского города Линчепинг. На кадрах видно, что территория, где произошел взрыв, оцеплена.

Политика Путин заявил о кризисе в системе международных торговых отношений Как полагает президент, «лидерам государств стоит признать — несмотря на существующий рост (экономики), существующая модель международных торговых отношений находится в кризисе».

Теннис Барти обыграла Анисимову и стала финалисткой «Ролан Гаррос» Восьмая ракетка мира Эшли Барти стала второй финалисткой турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос в Париже.

Происшествия Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.

Политика Калви не приедет на форум в Петербурге Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».

Футбол Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Футбол Дзюба: сегодня вечером узнаю полностью весь состав Сан-Марино Матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг.