Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкойREGNUM 06:53
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Читать в источнике
Оценить369
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:53, Ашберн
Гаджеты
Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона»
Глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона», сообщает vc.ru.
Обновлено в 11:57
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Катер врезался в опору моста в Петербурге
Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
Обновлено в 11:47
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Обновлено в 06:46
Наука
В мышиной печени обнаружили долгожителей
Обновлено в 10:57
Происшествия
МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова
В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено в 11:34
Технологии
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Более 20 детей пострадали в ДТП в Германии
В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба полиции немецкого города Гота.
Обновлено в 17:45
Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Интернет
Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»
Обновлено в 09:22
Политика
«Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом»
На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.
Обновлено в 13:04
Технологии
Google Stadia съест 1Тб трафика за 110 часов
Что означает примерное потребление в размере 9Gb в час, или 110 часов для выкачивания 1Tb.
Обновлено в 02:24
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.
Обновлено в 10:26
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Космос
Финансируемое NASA исследование изучает инопланетные формы жизни
Вполне возможно, что инопланетная жизнь может состоять из совершенно иных форм материи и энергии, чем человеческие существа, которых нам еще предстоит идентифицировать или обнаружить.
Обновлено в 07:54
Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Армия и оружие
140 террористов ликвидировали при нападении на военных в Сирии
Купчишин добавил, что несколько позже еще 140 боевиков напали на населенные пункты Корназ и Хамамият провинции Хама, в ходе чего были ликвидированы 20 террористов.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено в 07:40
Авто
В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото
В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото Напомним, GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей в конце мая этого года.
Обновлено вчера в 04:14
Здоровье
Частая жажда названа симптомом смертельно опасной болезни
Одним из симптомов состояния является сухость во рту. Также человек может слишком много пить при другом виде диабета - несахарном.
Обновлено в 07:25
Здоровье
Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Вступили в силу новые правила применения ККТ
Изменения вступают в силу сегодня1.
Обновлено в 08:13