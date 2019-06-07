Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкойREGNUM 06:53

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Гаджеты Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона» Глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона», сообщает vc.ru.

Экономика На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.

Происшествия Катер врезался в опору моста в Петербурге Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.

Происшествия МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».

Технологии Население Сибири может увеличиться на миллиард человек Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Происшествия Более 20 детей пострадали в ДТП в Германии В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба полиции немецкого города Гота.

Политика Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна» Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».

Политика «Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом» На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.

Технологии Google Stadia съест 1Тб трафика за 110 часов Что означает примерное потребление в размере 9Gb в час, или 110 часов для выкачивания 1Tb.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.

Общество Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.

Космос Финансируемое NASA исследование изучает инопланетные формы жизни Вполне возможно, что инопланетная жизнь может состоять из совершенно иных форм материи и энергии, чем человеческие существа, которых нам еще предстоит идентифицировать или обнаружить.

Общество Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие 140 террористов ликвидировали при нападении на военных в Сирии Купчишин добавил, что несколько позже еще 140 боевиков напали на населенные пункты Корназ и Хамамият провинции Хама, в ходе чего были ликвидированы 20 террористов.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Авто В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.

Авто В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото Напомним, GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей в конце мая этого года.

Здоровье Частая жажда названа симптомом смертельно опасной болезни Одним из симптомов состояния является сухость во рту. Также человек может слишком много пить при другом виде диабета - несахарном.