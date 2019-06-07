Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкойREGNUM 06:53

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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«Не за счет россиян, но в пользу украинцев». Медведчук рассказал, как Украина может получить скидку на газ

Вести.Ru15:43

«Газпром» предложил Украине выгодные условия контракта на поставку топлива

RT на русском15:38

«Газпром» предложил Украине сначала купить газ, а потом обсуждать транзит

РИА Новости15:29

Вопрос покупки Украиной газа у России должен быть решен до транзитного – «Газпром»

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Миллер назвал главный вопрос на газовых переговорах с Украиной

Rambler News Service13:51

Миллер: «Газпром» без контракта на поставки Украине не обязан поддерживать мощности ГТС

ТАСС13:57

«Газпром» предложил Украине обсудить покупку газа на 25% дешевле, чем по реверсу

Интерфакс06:11
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:21, Ашберн
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Интернет

«ВКонтакте» протестирует рекомендации видео в приложении

«ВКонтакте» начала тестировать обновлённый раздел с видео в приложениях для Android и iOS, говорится в блоге компании.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания

Обновлено в 14:08
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Общество

Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы

В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Экономика

Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты России

Греф попросил участников ответить на вопрос, смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых.
Обновлено в 02:15
Гаджеты

Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона»

Глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона», сообщает vc.ru.
Обновлено в 11:57
Футбол

Гвардиола считает АПЛ лучшим местом для тренерской работы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает Англию лучшим местом для работы тренером.
Обновлено в 14:16
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Обновлено в 03:02
Происшествия

Полицейские Северного округа задержали подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств

Оперативники выяснили что, подозреваемый осуществлял закладки наркотических средств в тайники по районам города с целью их дальнейшего сбыта бесконтактным способом.
Обновлено в 08:49
Политика

Белоусов рассказал, какие нацпроекты интересны иностранным инвесторам

Иностранные инвесторы проявляют интерес к российским национальным проектам в инфраструктуре, здравоохранении, экологии и цифровой экономике, сообщил журналистам помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

Обновлено в 17:13
Экономика

Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства

В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.
Обновлено в 06:26
Футбол

«Реал» объявил о переходе Эдена Азара

Обновлено в 16:34
Происшествия

В Петербурге ребенок оказался запертым в квартире с мертвым отцом

Спасатели вызволили пятилетнего ребенка из квартиры в Петербурге, где он был заперт с мертвым отцом.
Обновлено в 16:45
Спорт

Сборная России обыграла Португалию в Лиге наций

Сборная России по волейболу обыграла команду Португалии в матче Лиги наций.
Обновлено в 11:58
Политика

Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь

Обновлено в 13:48
Экономика

Силуанов верит в создание в России сотни сильных модных брендов

Министр финансов Антон Силуанов в ходе сессии ПМЭФ заявил, что российская легкая промышленность способна создать сотни сотни сильных брендов одежды и обуви.
Обновлено в 14:20
Футбол

Сборная Испании разгромила Фарерские острова

Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.
Обновлено в 16:47
Армия и оружие

Российские военные отступили в Сирии

Обновлено в 12:34
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

20 лучших и худших нарядов звезд на премии МУЗ-ТВ 2019

Не успели мы мы отойти от блеска шикарных нарядов на премии RU.TV, среди которых были как удачные, так и не очень образы, как российские знаменитости уже готовы порадовать нас новой порцией своих аутфитов.
Обновлено в 14:16
Здоровье

Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе клеща

Врач-инфекционист Елена Нурмухаметова рассказала о самых распространенных ошибках, совершаемых людьми, которых укусил клещ.
Обновлено в 14:47
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено вчера в 21:53
Общество

Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ

Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
Обновлено в 08:20
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