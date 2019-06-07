Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкойREGNUM 06:53

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

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