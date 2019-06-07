Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкойГазета.Ru 09:10
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
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Здоровье
Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Политика
Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать
Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.
Обновлено в 07:58
Авто
Анонсирован гоночный Bentley Continental GT для рекорда на Пайкс-Пик
Bentley готовится представить доработанную версию премиального купе Bentley Continental GT.
Обновлено в 03:09
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Политика
Посольство России запросило «Портон-Даун» об инциденте в Солсбери
Посольство России в Великобритании направило в лабораторию в «Портон-Дауне» обращение с просьбой предоставить информацию, связанную с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте
На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Политика
Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин
Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Политика
Украинский суд запретил российской авиакомпании эксплуатацию «Русланов»
Подольский райсуд Киева 28 мая запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр», пишут украинские СМИ.
Обновлено в 09:30
Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Космос
К Земле приближается астероид размером с футбольное поле
Обновлено в 00:46
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Театры
Наталия Касаткина встретит 85-летний юбилей в Китае
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Путин пригласил американскую журналистку на татами
Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Путин назвал ситуацию между США и Huawei первой технологической войной
Президент России Владимир Путин назвал давление США на китайскую компанию Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с мирового рынка.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Общество
Улицы Севастополя затопило после сильного ливня
В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Политика
Путин предложил оградить от торговых войн товары первой необходимости
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин призвал коллег из других стран снять санкционные ограничения на поставку продуктов первой необходимости и лекарств.
Обновлено в 08:05
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Руфер залез на крышу небоскреба «Федерация» в Москве
Обновлено в 09:29
Происшествия
Жительница Петербурга оставила без присмотра младенцев-близнецов
В Санкт-Петербурге госпитализированы два младенца, оставленных матерью без присмотра.
Обновлено в 07:47