Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкойГазета.Ru 09:10

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

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