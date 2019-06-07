Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкойГазета.Ru 09:10
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
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Политика
В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Политика
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца
Красногорский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении седьмого фигуранта дела о массовой драке, в которой был убит бывший экс-спецназовец Никита Белянкин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:33
Футбол
Газинский перенёс операцию на плече
Обновлено в 10:54
Авто
Электромобили в ЕС обяжут пошуметь
Чтобы сделать дороги более безопасными - особенно узкие городские улочки, учитывая, что продажи электромобилей продолжают расти, Европейский союз (ЕС) требует, чтобы с 1 июля 2019 года новые модели электромобилей издавали шум при движении со скоростью до 20 км/ч.
Обновлено в 10:00
Финансы
Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%
Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Здоровье
В Башкирии выявлен лейкоз крупного рогатого скота
При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» отобранного у главы крестьянского фермерского хозяйства Кушнаренковского района Республики Башкортостан, были обнаружены антитела к возбудителю лейкоза.
Обновлено в 00:07
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Обновлено в 09:22
Здоровье
Опасное увлечение пожилых людей может иметь фатальные последствия
Поскольку пожилые люди принимают лекарства на постоянной основе, то надо особо помнить: комбинация алкоголя и лекарств может иметь фатальные побочные эффекты.
Обновлено в 07:44
Авто
АвтоВАЗ заменит поворотники на внедорожниках Lada 4x4
В целях «безусловной защиты потребителей от возможного разрушения боковых указателей поворота» АвтоВАЗ заменит уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник на 9074 автомобилях LADA 4X4.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания
Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Подарок для дочки: Лере Кудрявцевой нашли замену
У маленькой Машеньки появилась еще одна «мама». Неожиданный подарок получила дочка Леры Кудрявцевой.
Обновлено в 08:30
Общество
Жителя Вологодской области оштрафовали за пост о «сказочном Путине»
В Вологодской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Щадрина по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 05:44
Наука
Уникальный бассейн задумали построить в Лондоне
Строительство 55-этажного здания под названием «Бескрайний Лондон» (Infinity London) начнется в 2020 году.
Обновлено в 07:07
Игры
На Е3 могут показать кооперативный шутер Rainbow Six про космос
Если информация подтвердится, Rainbow Six Quarantine представят на пресс-конференции Ubisoft 10 июня в 23:00 мск.
Обновлено в 07:10
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия
МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров
Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Авто
В России отзывают более 300 автомобилей BMW X7
Причиной отзыва автомобилей является возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки.
Обновлено в 07:15
Общество
Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Общество
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Политика
Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии
Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем она в пятницу уведомила партийный руководящий комитет.
Обновлено в 10:50