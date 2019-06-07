Политика

Миллер заявил о готовности «Газпрома» продавать газ Украине со скидкойРИА Новости 08:19

Глава политсовета партии Виктор Медведчук в свою очередь добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны сделать все, чтобы заключить с Россией контракт о прямых поставках газа.
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