Политика
Миллер заявил о готовности «Газпрома» продавать газ Украине со скидкойРИА Новости 08:19
Глава политсовета партии Виктор Медведчук в свою очередь добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны сделать все, чтобы заключить с Россией контракт о прямых поставках газа.
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