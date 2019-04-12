Экономика

Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратникаРБК 11:43

Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» Кирилл Селезнев освобожден от должности начальника департамента 314 (отвечает за маркетинг и переработку газа) и гендиректора «Газпром межрегионгаз» «в связи с окончанием контракта», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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Гендиректор «Газпром межрегионгаза» возглавит проект по переработке СПГ в Усть-Луге

Коммерсантъ11:16

Глава «Газпром межрегионгаз Петербург» Кирилл Селезнев ушел из компании. Вместо него — Сергей Густов

Фонтанка.Ру11:39

«Газпром» сменил главу «Газпром межрегионгаза»

ТАСС11:20

Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника

РБК11:43

Гендиректором «Газпром межрегионгаза» назначили Сергея Густова

News.ru10:59

Сергей Густов назначен гендиректором «Газпром межрегионгаза»

Народные новости10:53

В «Газпром межрегионгазе» сменился гендиректор

DP.RU11:26
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Авто

Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке

По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Общество

ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости

В Госавтоинспекции предложили увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с нынешних 500 рублей до трех тысяч рублей.
Обновлено 10 апреля в 12:31
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:04
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика

Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Политика

Призыв в армию может быть отменен через 10 лет

Глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил, что не исключает отмену призыва на военную службу в РФ через 10–15 лет.
Обновлено в 11:03
Хоккей

Наместников не сможет присоединиться к сборной из-за травмы

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной России из-за травмы, сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:48
Спорт

Российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке

По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар.
Обновлено в 10:04
Общество

Суд признал незаконным запрет «Победы» на провоз оружия

Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:19
Общество

«Главстрой-СПб» выселили из зданий Апраксина двора

Обновлено в 08:32
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Политика

Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном

Обновлено в 09:31
Происшествия

Кокорин и Мамаев поздравили свидетеля на суде с рождением ребенка

Обновлено в 08:13
Футбол

Рамос получил травму и не поможет «Реалу» две недели

Защитник «Реала» Серхио Рамос получил травму, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Обновлено в 11:02
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено вчера в 15:00
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Общество

Российского священника отправили служить в село из-за фото жены

Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Кино

Disney приостанавливает производство новых «Звездных войн»

Фильм выходит 18 декабря этого года. После чего серия будет поставлена на паузу.
Обновлено в 11:15
Космос

В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтики

Обновлено в 10:58
Политика

Путин в День космонавтики осмотрел завод «Энергомаш»

Осмотрев стапели с двигателями, Владимир Путин встретился с коллективом Энергомаша.
Обновлено в 09:49
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа

В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 06:19
Политика

«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»

«Транснефть» считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба», о возможной остановке которого на ремонт ранее заявили в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Паулина Андреева стала выглядеть исхудавшей

Именно благодаря свободным шортам визуально кажется, что актриса стала еще более худой, чем прежде.
Обновлено в 10:49
Интернет

В WhatsApp включили новый режим

Разработчики WhatsApp продолжают тестировать так называемый "режим отпуска", который позволяет отключать уведомления из разнообразных групповых чатов, при этом не покидая сами чаты.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки

Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Суд оправдал спасителя брянских беркутов

Брасовский районный суд в Брянской области снял обвинения с жителя поселка Локоть Владимира Иванчекова, который 15 лет выхаживал больных орлов-беркутов, сообщает RT.
Обновлено в 11:37
Спорт

Нагорный — о золоте ЧЕ: «Выиграл бы Далалоян — я бы не расстроился»

Обновлено в 11:05
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