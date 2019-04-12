Экономика
Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратникаРБК 11:43
Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» Кирилл Селезнев освобожден от должности начальника департамента 314 (отвечает за маркетинг и переработку газа) и гендиректора «Газпром межрегионгаз» «в связи с окончанием контракта», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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Авто
Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке
По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В Госавтоинспекции предложили увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с нынешних 500 рублей до трех тысяч рублей.
Обновлено 10 апреля в 12:31
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Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
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Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика
Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Политика
Призыв в армию может быть отменен через 10 лет
Глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил, что не исключает отмену призыва на военную службу в РФ через 10–15 лет.
Обновлено в 11:03
Хоккей
Наместников не сможет присоединиться к сборной из-за травмы
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной России из-за травмы, сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:48
Спорт
Российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке
По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар.
Обновлено в 10:04
Общество
Суд признал незаконным запрет «Победы» на провоз оружия
Щербинский суд Москвы признал незаконным запрет авиакомпании «Победа» на провоз огнестрельного оружия и боеприпасов на ее самолетах, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:19
Общество
«Главстрой-СПб» выселили из зданий Апраксина двора
Обновлено в 08:32
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном
Обновлено в 09:31
Футбол
Рамос получил травму и не поможет «Реалу» две недели
Защитник «Реала» Серхио Рамос получил травму, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Обновлено в 11:02
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено вчера в 15:00
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Общество
Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Кино
Disney приостанавливает производство новых «Звездных войн»
Фильм выходит 18 декабря этого года. После чего серия будет поставлена на паузу.
Обновлено в 11:15
Космос
В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтики
Обновлено в 10:58
Политика
Путин в День космонавтики осмотрел завод «Энергомаш»
Осмотрев стапели с двигателями, Владимир Путин встретился с коллективом Энергомаша.
Обновлено в 09:49
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа
В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 06:19
Политика
«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»
«Транснефть» считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба», о возможной остановке которого на ремонт ранее заявили в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Паулина Андреева стала выглядеть исхудавшей
Именно благодаря свободным шортам визуально кажется, что актриса стала еще более худой, чем прежде.
Обновлено в 10:49
Интернет
В WhatsApp включили новый режим
Разработчики WhatsApp продолжают тестировать так называемый "режим отпуска", который позволяет отключать уведомления из разнообразных групповых чатов, при этом не покидая сами чаты.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки
Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Суд оправдал спасителя брянских беркутов
Брасовский районный суд в Брянской области снял обвинения с жителя поселка Локоть Владимира Иванчекова, который 15 лет выхаживал больных орлов-беркутов, сообщает RT.
Обновлено в 11:37