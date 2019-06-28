Энергетика

Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 годаРБК 09:25

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» достроят к концу 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Полицейские проверяют информацию о подделке подписей в поддержку кандидатов в депутаты МГД

Столичные полицейские начали проверку после информации об обнаружении офиса на Краснопресненской набережной в Москве, где якобы подделывают подписи граждан в поддержку некоторых кандидатов в депутаты Московской городской думы (МГД).
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Бразилия в серии пенальти прошла Парагвай на Кубке Америки

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В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка

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Сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар на Кубке Африки

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Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

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