Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» достроят к концу 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 года

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