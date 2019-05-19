Экономика

Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экваторВести.Ru 06:11

Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину.
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Миллер: сдвиги «Северного потока-2» по срокам могут быть незначительными

Московский Комсомолец07:40

Миллер допустил незначительные сдвиги сроков старта «Северного потока - 2»

Известия08:46

Миллер: возможные сдвиги сроков реализации «Северного-потока - 2» будут незначительными

ТАСС08:28

Миллер прокомментировал возможность отсрочки запуска «Северного потока – 2»

Взгляд.ру08:10

Миллер не исключил незначительного сдвига сроков запуска «Северного потока-2»

Коммерсантъ09:01

Миллер оценил возможный перенос запуска «Северного потока — 2»

News.ru07:17

Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экватор

Вести.Ru06:11
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Происшествия

Рядом с туристическим автобусом у пирамид в Каире взорвалась бомба

Обновлено в 09:04
Музыка

Мадонна оставила разочарованными зрителей «Евровидения-2019»

Обновлено в 03:54
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов

Обновлено вчера в 19:16
Политика

Бутина записала видеообращение из тюрьмы США

Обновлено в 08:45
Происшествия

Участник Московского полумарафона умер после финиша

Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Политика

Глава Сбербанка не хотел бы жить в стране, которой командуют олигархи

Греф заявил: «Я не хочу жить в стране, которой командуют олигархи».
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка

В Ставрополе двух маленьких девочек, которые жили в замусоренной квартире, из больницы передали бабушке и дедушке.
Обновлено в 07:12
Футбол

Енисей — Динамо 2:2

Обновлено в 08:54
Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Обновлено в 08:35
Футбол

«Кьево» и «Сампдория» разошлись миром

«Сампдория» набрала 50 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кьево» (16) — на последнем, 20-м месте.
Обновлено в 08:32
Наука

Мобильное приложение позволит обнаружить ушную инфекцию у ребенка

Обновлено 17 мая в 07:54
Политика

Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Общество

В Татарстане обмелели реки: пугающие кадры с коптера

Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Футбол

Стали известны 20 команд, которые выступят в ЛЧ

По итогам европейских чемпионатов определились 20 команд, которые уже гарантировано выступят в групповой стадии Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:05
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Политика

Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО

Необходимо было принимать силовое решение.
Обновлено в 08:52
Политика

Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Музыка

Кончита Вурст оценила песню Лазарева

Обновлено вчера в 14:20
Кино

Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»

Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Обвиняемые в хищении $2 млрд граждане Китая задержаны в Хабаровске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан Китая по запросу Пекина.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Политика

В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в Россию

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.
Обновлено в 03:53
Музыка

Рудковская объяснила третий результат Лазарева на Евровидении-2019

Обновлено в 07:39
Футбол

Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге

Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку.
Обновлено в 07:06
Политика

Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти

Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле

Японец Масао Мацумото, состоявший в старейшей на Земле супружеской паре, умер в возрасте 108 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 06:23
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