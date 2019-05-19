Экономика
Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экваторВести.Ru 06:11
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Музыка
Мадонна оставила разочарованными зрителей «Евровидения-2019»
Обновлено в 03:54
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
Обновлено в 08:45
Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Политика
Глава Сбербанка не хотел бы жить в стране, которой командуют олигархи
Греф заявил: «Я не хочу жить в стране, которой командуют олигархи».
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка
В Ставрополе двух маленьких девочек, которые жили в замусоренной квартире, из больницы передали бабушке и дедушке.
Обновлено в 07:12
Футбол
Енисей — Динамо 2:2
Обновлено в 08:54
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Обновлено в 08:35
Футбол
«Кьево» и «Сампдория» разошлись миром
«Сампдория» набрала 50 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кьево» (16) — на последнем, 20-м месте.
Обновлено в 08:32
Наука
Мобильное приложение позволит обнаружить ушную инфекцию у ребенка
Обновлено 17 мая в 07:54
Политика
Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Общество
В Татарстане обмелели реки: пугающие кадры с коптера
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Футбол
Стали известны 20 команд, которые выступят в ЛЧ
По итогам европейских чемпионатов определились 20 команд, которые уже гарантировано выступят в групповой стадии Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:05
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Политика
Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО
Необходимо было принимать силовое решение.
Обновлено в 08:52
Политика
Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Музыка
Кончита Вурст оценила песню Лазарева
Обновлено вчера в 14:20
Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Обвиняемые в хищении $2 млрд граждане Китая задержаны в Хабаровске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан Китая по запросу Пекина.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Политика
В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.
Обновлено в 03:53
Футбол
Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге
Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку.
Обновлено в 07:06
Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле
Японец Масао Мацумото, состоявший в старейшей на Земле супружеской паре, умер в возрасте 108 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 06:23