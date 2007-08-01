Миллер считает, что матч «Краснодар» - «Зенит» войдет в «золотой фонд российского футбола»ТАСС 05:27

Матч 24-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом" стал одним из лучших в истории отечественного футбола. Такое мнение высказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, слова которого приводит пресс-служба "Зенита".

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Миллер считает, что матч «Краснодар» - «Зенит» войдет в «золотой фонд российского футбола»

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