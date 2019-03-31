Футбол
Семак поздравил «Зенит» с победой над «Оренбургом»Sportbox.RU 11:27
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил свою команду с победой над «Оренбургом» (3:1) матче 21-го тура чемпионата России.
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Политика
Зеленский и Тимошенко проголосовали
Обновлено в 04:43
Политика
Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования
Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
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Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
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Экономика
Работодателей хотят наказывать за «зарплатное рабство»
Правительство России предложило наказывать работодателей за "зарплатное рабство".
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ
Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
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Apple покинул главный инженер отдела разработки процессоров
Стоит отметить, что компания Apple в следующем году намерена в своих компьютерах устанавливать собственные процессоры, но с уходом главного специалиста переход на собственную однокристальную систему может затянутся.
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Культура
Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской
Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
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Политика
Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины
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Общество
Друзь заявил, что вышел на пенсию после скандала
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Происшествия
На востоке Чечни сгорела мечеть
В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.
Обновлено в 12:06
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 12:37
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Гончаренко о ничьей с «Уфой»: сами себя наказали
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:06
Наука
Названы основные причины появления рака груди
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века
Немецкий самозарядный пистолет Mauser C96 был разработан в 1895 году. Пистолет имел двухрядный магазин, который вставлялся сверху.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Аваков рассказал о добивавшем нацгвардейцев одессите
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об одессите, который добивал сбитых автомобилем бойцов Национальной гвардии Украины Свою запись Аваков разместил в Facebook.
Обновлено в 10:59
Политика
Соловьев объяснил, почему стоит ожидать победы Порошенко
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал ход президентских выборов на Украине и дал прогноз по кандидатам, которые, по его мнению, имеют наибольшие шансы пройти во второй тур.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
Тело 18-летнего солдата-срочника обнаружили 30 марта в лесном массиве Уссурийского городского округа.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Происшествия
На Бали погибла российская туристка
На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Политика
Зеленский назвал Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Обновлено в 11:45
Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Севилью» в матче Примеры
«Валенсия» одержала победу над «Севильей» в матче 29-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика
Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами
На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобиль
Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 09:21
Политика
В Киеве начали отлавливать и бить пропагандистов Порошенко
Из контекста опубликованного сообщения становится ясно, что пострадавшие «активисты» кому-то угрожали.
Обновлено в 11:29
Футбол
«Аякс» в меньшинстве победил ПСВ
"Аякс" обыграл ПСВ в матче 27-го тура чемпионата Голландии (3:1). На 57-й минуте встречи клуб из Амстердама остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Нуссаир Мазрауи.
Обновлено в 12:45