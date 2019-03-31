Политика
Миллер опроверг заявления о препятствиях для «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 09:21
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — c 1 января 2020 года.
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В общем и целом нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство „Северного потока — 2“ до конца 2019 года.
— Алексей Миллер, российский экономистТелеканал 360° вчера в 11:11
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В «Газпроме» прокомментировали слухи об «отсрочке» запуска «Северного потока — 2»
RT на русскомвчера в 15:27
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