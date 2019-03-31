Политика
Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2»Газета.Ru 09:42
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС. Он подтвердил, что "фатальных" затруднений на данный момент не существует.
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В общем и целом нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство „Северного потока — 2“ до конца 2019 года.
— Алексей Миллер, российский экономистТелеканал 360° 11:11
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