Политика

Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2»Газета.Ru 09:42

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС. Он подтвердил, что "фатальных" затруднений на данный момент не существует.
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Алексей Миллер
В общем и целом нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам говорить сейчас о том, что мы можем не завершить строительство „Северного потока — 2“ до конца 2019 года.
— Алексей Миллер, российский экономистТелеканал 360° 11:11

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Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

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