Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пошутил о транзите российского газа через Украину с 1 января по истечению действующего контракта. Об этом сообщает РИА "Новости". На пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров Миллер сказал, что "будет весело".

Миллер пошутил о судьбе транзита российского газа через Украину

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