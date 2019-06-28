Политика
Миллер пошутил о судьбе транзита российского газа через УкраинуГазета.Ru 10:13
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пошутил о транзите российского газа через Украину с 1 января по истечению действующего контракта. Об этом сообщает РИА "Новости". На пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров Миллер сказал, что "будет весело".
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