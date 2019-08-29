"Газпром" с 1 октября повысит тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах "Газпрома" на 15%, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер в Санкт-Петербурге на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

с чего всё началось

В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

Происшествия Автогонщица из США погибла при попытке побить рекорд скорости Американская автогонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке побить свой собственный рекорд скорости среди женщин.

Политика Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Пропала продавец мороженого после визита Путина на авиасалон Президент РФ Владимир Путин угостил мороженым президента Турции Реджепа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

Шоу-бизнес Лолита Милявская призналась, что ее брак распался из-за другой женщины Певица Лолита Милявская (55), отвечая на комментарии подписчиков в Instagram, намекнула на причину, из-за которой распался ее брак с тренером Дмитрием Ивановым (44).

Экономика Forbes опубликовал список богатейших семей России Журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых семей России.

Политика Politico: Трамп приостановил военную помощь Украине Американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

Экономика «КамАЗ» сообщил об убытке в первом полугодии Чистый убыток «КамАЗа» по МСФО в первом полугодии 2019 года составил 3,2 млрд рублей против прибыли в 1,57 млрд годом ранее, сообщила компания.

Политика Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Политика Осужденного за шпионаж украинского журналиста этапировали в Москву Осужденный в России за шпионаж украинец Роман Сущенко находится в следственном изоляторе «Лефортово», куда его перевели из колонии в Кировской области.

Футбол «Барселона» и «Бавария» претендуют на Джана Gazzetta dello Sport сообщает, что "Барселона" и "Бавария" претендуют на полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана.

Армия и оружие На МАКС-2019 представили истребитель МиГ-1.44 МФИ На Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском представили российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-1.44 МФИ, сообщает телеканал «Звезда».

Театры Актеры МХАТ вновь жалуются на нового худрука театра Первый раз актеры Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) жаловались на нового худрука Эдуарда Боякова еще в июне.

Космос На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".

Политика Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.

Кино Кирстен Данст пожаловалась на игнор Голливуда и отсутствие «Оскаров» Впервые Данст была номинирована на «Золотой глобус» в 1994 году за «Интервью с вампиром», второй – спустя двадцать лет, в 2015, за роль в «Фарго» (за этот сериал она также получила номинацию на «Эмми»).

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Политика Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.

Политика Лукашенко предложил США начать с чистого листа Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.

Технологии Программа по повышению научной грамотности заработает в РФ в сентябре Руководитель программы по повышению научной грамотности «Всенаука» сообщил о том, что в настоящее время проводится интернет-опрос, с помощью которого будут определены самые важные научные темы для повышения уровня научной грамотности граждан.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Футбол «Барселона» согласовала возвращение Неймара Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители каталонского клуба полностью согласовали условия перехода Неймара с «ПСЖ».