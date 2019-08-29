"Газпром" с 1 октября повысит тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах "Газпрома" на 15%, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер в Санкт-Петербурге на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

с чего всё началось

В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

Футбол «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Шоу-бизнес Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят» В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Музыка Впервые за девять месяцев София Ротару выступила в России Первой площадкой, где появилась артистка впервые за девять месяцев, стала как раз «Новая волна» в Сочи.

Технологии МТС запустила пилотную зону 5G в Москве Компания МТС запустила первую пилотную зону в сетях пятого поколения в Москве – она находится на ВДНХ в районе павильона "Умный город".

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.

Футбол Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов прошлого сезона Бразильский голкипер английского "Ливерпуля" Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Политика Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.

Гаджеты Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал о полных спецификациях старшей модели.

Экономика Forbes опубликовал список богатейших российских семей Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.

Футбол Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм) Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.

Происшествия Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Здоровье Главный диетолог Минздрава РФ назвал два закона недопущения ожирения Проблему лишнего потребления калорий россиянами и ожирения можно решить, выполняя всего два правила здорового питания.

Политика Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.