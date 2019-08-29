Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксМиллер пообещал повысить рабочим «Газпрома» зарплаты на 15%

В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
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с чего всё началось

«Газпром» с 1 октября повысит зарплаты рабочим на 15%

"Газпром" с 1 октября повысит тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах "Газпрома" на 15%, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер в Санкт-Петербурге на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
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