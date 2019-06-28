Энергетика

Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 годаРБК 09:25

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» достоят к концу 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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