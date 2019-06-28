Энергетика
Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 годаРБК 09:25
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» достоят к концу 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Авто
Седан Dodge Charger SRT Hellcat Widebody прибавил в динамике
После хорошо принятых купе Challenger Hellcat Widebody и Challenger R/T Scat Pack Widebody, а также концепта Charger Widebody компания Dodge отрядила расширенный кузов серийным Чарджерам.
Обновлено в 04:19
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Энергетика
Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти
Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Футбол
«Пытался копировать Месси. Уникальность Лео — в простоте». Первое интервью новичка «Спартака» Понсе
Эсекьель Понсе — первый летний трансфер «Спартака», по выражению гендиректора Томаса Цорна, исключительно выгодный: «Рома» получила за аргентинца три миллиона евро.
Обновлено в 09:10
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Энергетика
Правительство разморозит цены на топливо
Богданов отметил, что соглашение о заморозке цен на топливо между правительством и нефтяными компаниями действует до 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Главе департамента развития бизнеса «Рольфа» предъявили обвинение
Директору департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолию Кайро предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей, сообщили в пятницу ТАСС в суде.
Обновлено в 10:10
Авто
Hyundai адаптирует седаны под клиентов
Глава отдела по глобальной стратегии и дизайну продуктов Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемер рассказал, что вместо того, чтобы полностью отказатья от седанов, для автопроизводителей это более разумный шаг, чтобы адаптировать их в соответствии с предпочтениями клиентов.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Технологии
Google запустила специальный сервис для малых предприятий
Компания Google 27 июня объявила о запуске сервиса, который призван помогать малому предпринимательству.
Обновлено в 09:13
Футбол
Буффон согласовал контракт с «Ювентусом»
Легендарный вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в туринском клубе.
Обновлено в 05:00
Финансы
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Гаджеты
В России начинаются продажи смартфона Xiaomi Mi 9T
Обновлено в 01:52
Общество
Россиянина оштрафовали за критику Путина, который не был пристегнут за рулем КамАЗа
В Архангельской области суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя поселка Авнюга Георгия Миняева по закону о неуважении к власти.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10+ появился на «живых» фото
Обновлено в 09:27
Экономика
Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП
Несмотря на проведенную пенсионную реформу и повышения пенсионного возраста, ожидается, что темп роста ВВП будет ежегодно сокращаться в среднем на 0,23% за период 2019-2025-х годов.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Из-за ливней затопило подмосковный дом Аниты Цой
Количество воды начало неумолимо увеличиваться и вскоре она оказалась даже в доме.
Обновлено в 09:00
Футбол
Обамеянг намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку этим летом.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оскорбила Веру Брежневу
Два года назад Водонаева уже ругалась с Верой Брежневой, тогда певица добавила Водонаеву в черный список.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Климову и Месхи официально развели
Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Спорт
Россия обыграла Австралию в Лиге наций
Российские волейболисты обыграли австралийских в стартовом матче волейбольной Лиги наций, который начался сегодня в Брисбене.
Обновлено в 07:26
Общество
Маруани запел на заседании суда с Киркоровым
Обновлено в 06:40
Автоспорт
Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31