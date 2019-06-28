Энергетика
Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 годаРБК 09:25
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» достроят к концу 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:18, Вашингтон
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел
На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы
Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Внучка Алисы Фрейндлих впервые стала мамой
В 2017 году любимая внучка знаменитой Алисы Фрейндлих Анна Тарасова вышла замуж. Ее избранником стал молодой актер Алексей Мышинский.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов
Обновлено в 02:49
Кино
Депардье снимется в новой комедии со звездным составом
Обновлено в 12:48
Политика
Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы
Президент США Дональд Трамп в начале двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы в США.
Обновлено в 02:16
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено в 13:08
Политика
Песков рассказал о беседе Путина и Мэй по «делу Скрипалей»
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Политика
Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь
Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь.
Обновлено в 14:30
Гаджеты
Apple намерена перенести производство Mac Pro в Китай
Американская компания Apple собирается начать производство в КНР новых компьютеров Mac Pro, которые ранее изготавливались в США.
Обновлено в 14:50
Экономика
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
Политика
Глава МВД Грузии пообещал не впускать депутата Госдумы Гаврилова
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова больше не пустят в страну.
Обновлено в 12:16
Политика
Россию обвинили в попытке внедрить агентов в госструктуры Словакии
«Сотрудники российских спецслужб, действующие на территории Словакии, в основном под дипломатическим прикрытием, стремились вербовать агентов в центральных органах управления, органах безопасности, а также в сфере обороны и энергетики», – цитирует доклад РИА «Новости».
Обновлено в 14:17
Политика
ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX
В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Мина попала в крышу дома престарелых в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Ясиноватая из-за обстрела со стороны силовиков, жертв нет, сообщил журналистам представитель администрации города.
Обновлено в 14:49
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Наука
Грибные споры нашли путь из легких в мозг через лимфоузлы
Как правило, организм со здоровым иммунитетом легко справляется с этой грибной инфекцией, но бывают и исключения, когда даже внешне крепкие индивиды после вдыхания криптококков погибают от менингоэнцефалита — воспаления оболочек мозга и вещества самого органа.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Технологии
Хакеры из западных спецслужб пытались взломать «Яндекс»
Западные хакеры в октябре - ноябре 2018 года тайно внедрили вредоносное программное обеспечение в российскую компанию «Яндекс», чтобы следить за аккаунтами российских пользователей.
Обновлено в 08:38
Гаджеты
Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple
Обновлено в 01:57
Политика
Украинских священников выгнали из монастырей на Афоне
Обновлено в 15:13
Музыка
Вышел потерянный трек Уитни Хьюстон «Higher Love»
Трек стал первым синглом певицы, вышедшем после ее смерти в 2012 году. Трек был записан еще в 1990 году и считался «потерянным».
Обновлено в 14:24
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Политика
Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время работы
В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено в 15:12
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14