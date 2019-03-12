Энергетика
Миллер пообещал Путину завершить газификацию России за 10 летРБК вчера в 07:55
Полностью завершить газификацию России в «Газпроме» планируют максимум за 10 лет. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
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Мы на 1 января 2019 года имеем показатель газификации в среднем по стране 68,6%. В городе — 71,3% и на селе — 59,4%. Без сомнения, есть огромный потенциал прироста темпов газификации. Это, конечно же, связано, в первую очередь, с финансированием со стороны регионов.
— Алексей Миллер, российский экономистВести.Ru вчера в 07:12
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Волгоградская область опережает среднероссийские показатели газификации
Московский Комсомолецвчера в 15:33
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