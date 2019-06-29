Экономика
Миллер получит около 31 млн рублей по итогам 2018 годаКоммерсантъ вчера в 10:51
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам 2018 года получит вознаграждение в размере 31,247 млн руб. за работу в качестве заместителя председателя совета директоров. Решение было принято по итогам годового собрания акционеров. Это на 7,3% больше, чем в 2017 году (29,109 млн руб.).
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