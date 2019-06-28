Экономика

Миллер получит около 31 млн рублей по итогам 2018 годаКоммерсантъ вчера в 10:51

1 фото
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам 2018 года получит вознаграждение в размере 31,247 млн руб. за работу в качестве заместителя председателя совета директоров. Решение было принято по итогам годового собрания акционеров. Это на 7,3% больше, чем в 2017 году (29,109 млн руб.).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Поторопились: через две недели после избрания совета директоров «Газпром нефть» решила его досрочно распустить

Коммерческие Вести03:10

Славно поработал! Миллер получит 31 миллион рублей. И это - вознаграждение только за должность зампредседателя совета директоров «Газпрома»

Интересантвчера в 12:14

Миллер получит около 31 млн рублей по итогам 2018 года

Коммерсантъвчера в 10:51

Миллер получит за работу в 2018 г в совете директоров «Газпрома» более 31 млн руб

ПРАЙМвчера в 09:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
Происшествия

Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове

Обновлено вчера в 22:53
Политика

Путин назвал произволом дело Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Трамп назвал Путина прекрасным парнем

Ранее, 28 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проявили интерес к решению проблем между странами.
Обновлено в 02:22
Футбол

Дортмундская «Боруссия» возмущена календарем бундеслиги

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк выразил недовольство тем, как был составлен календарь предстоящего сезона бундеслиги.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская готовится к рождению еще одного ребенка

Любовь Успенская озадачила своих поклонников неожиданным признанием: она мечтает о рождении еще одного ребенка.
Обновлено в 02:30
Музыка

Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 04:11
Футбол

«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева

Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.
Обновлено в 05:34
Футбол

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Обновлено в 04:32
Политика

Медведчук отказался от роли посредника Зеленского в переговорах с РФ

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не собирается быть посредником президента Украины Владимира Зеленского в переговорах между Украиной и Россией, передает телеканал «112».
Обновлено вчера в 10:45
Музыка

Концерт рэпера Хаски прервали в Екатеринбурге

Организаторы фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге были вынуждены прервать выступление рэпера Хаски из-за образовавшейся давки, об этом заявила пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

США может исключить компанию Huawei из так называемого черного списка

Белый дом разрешит американским компаниям продавать оборудование IТ-производителю, если это не станет большой проблемой для нацбезопасности США.
Обновлено в 04:32
Политика

Трамп вступился за Путина по поводу слов о либерализме

Слова президента России Владимира Путина о либерализме могут быть основаны на наблюдениях за тем, что происходит в управляемых либеральными политиками городах в США, заявил Дональд Трамп.
Обновлено в 05:51
Космос

NASA отправит аппарат для поиска жизни на спутнике Сатурна

Обновлено 27 июня в 17:57
Политика

Путин и Эрдоган обсудили поставки С-400

Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Божена Рынска написала два заявления в полицию

Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.
Обновлено вчера в 12:29
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Политика

Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем

Обновлено в 03:37
Автоспорт

Ф3: Юри Випс выиграл субботнюю гонку в Австрии

Пилот Hitech GP Юри Випс одержал победу в субботней гонке Формулы 3 в Австрии.
Обновлено в 05:15
Здоровье

В каких странах антипрививочники уже спровоцировали эпидемии

Страна небезопасных прививок В 1974 году в Японии умерла маленькая девочка, вероятно, от осложнений, связанных с прививкой от коклюша.
Обновлено в 01:00
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Обновлено в 03:28
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

Путин рассказал про будущее «нормандского формата»

Обновлено в 05:28
Общество

МЧС спрогнозировало ухудшение ситуации с паводком в Иркутской области

Обновлено в 05:56
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в колонию в ближайшее время

Обновлено вчера в 10:55
Спорт

Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций

Обновлено в 04:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Миллер
Российский экономист
Российский экономист, региональный глава, государственный деятель. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром». Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное