Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через УкраинуBFM.ru 08:46

Миллер подчеркнул, что Украина должна решить вопрос с контрактом на поставку газа от «Газпрома», иначе может не быть возможности реверса российского газа из Европы. Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
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Миллер пошутил о будущем контракта на транзит газа через Украину

RT на русском09:12

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ТАСС09:08

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РБК08:12

Миллер объяснил необходимость для Киева контракта с «Газпромом» о поставках газа

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
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