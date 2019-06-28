Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через УкраинуBFM.ru 08:46
Миллер подчеркнул, что Украина должна решить вопрос с контрактом на поставку газа от «Газпрома», иначе может не быть возможности реверса российского газа из Европы. Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Происшествия
Появилось видео подрыва остатков обрушившегося моста около Генуи
В августе 2018 года из-за непогоды и сильного ветра обрушилась часть моста (200 м) на автостраде A-10.
Обновлено в 10:24
Авто
УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре
В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В ДНР рассказали о пострадавших в ходе обстрела Ясиноватой
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела украинскими силовиками окраин Донецка ранения получили мирные жители посёлка шахты Трудовская.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Футбол
РФС опроверг сообщение о госпитализации Никиты Симоняна
Симонян занял пост вице-президента РФС в 1992 году.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В США самолет врезался в жилой дом
Похожий инцидент произошел в штате Джорджия в марте 2017 года: тогда легкий самолет бизнес-класса Cessna Citation I врезался в жилой дом, в результате чего погиб пилот.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии
Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.
Обновлено в 05:38
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Политика
Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Климову и Месхи официально развели
Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение
Главе департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Политика
Трамп отказался говорить с премьером Испании, указав ему на его место
Президент США Дональд Трамп перед заседанием на саммите G20 указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте
В пятницу состоялась первая практика гонщиков. Лучшее время продемонстрировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Обновлено в 07:14
Политика
Кадыров отреагировал на слова Путина про предателей
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях.
Обновлено в 07:56
Здоровье
Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи
Обновлено в 07:34
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.
Обновлено в 06:14
Транспорт
Шереметьево подтопило из-за сильных дождей
Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Кино
Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса в новом фильме
Генри Кавилл, известный зрителям по роли Супермена, сыграет Шерлока Холмса в фильме "Энола Холмс".
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Volkswagen Teramont получил в России новый мотор V6
Дилеры Volkswagen в России начали прием заказов на внедорожник Volkswagen Teramont с новым двигателем VR6 FSI мощностью 249 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 3 379 000 рублей.
Обновлено в 07:50
Общество
Дроздов отреагировал на запрет держать дома экзотических животных
Телеведущий Николай Дроздов отреагировал на утвержденный в России список животных, которых запрещается держать дома.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
МИД заявил о невозможности сохранения ДРСМД с НАТО
Москва не планирует обсуждать на заседании Совета Россия – НАТО выполнение соглашения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку «невозможно выполнять то, чего не существует», заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 06:19
Общество
На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Кино
Александр Петров покинет сериал «Полицейский с Рублевки»
Обновлено в 09:06
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40