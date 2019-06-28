Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через УкраинуBFM.ru 08:46

Миллер подчеркнул, что Украина должна решить вопрос с контрактом на поставку газа от «Газпрома», иначе может не быть возможности реверса российского газа из Европы. Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
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Миллер пошутил о будущем контракта на транзит газа через Украину

RT на русском09:12

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ТАСС09:08

«Газпром» оценил шансы на переговоры с Украиной «с чистого листа»

РИА Новости08:00

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Вести.Ru07:57

Миллер ответил шуткой на вопрос о транзите газа через Украину с 1 января

Ведомости07:48

Миллер сравнил позицию Украины по газу с установкой телеги впереди лошади

РБК08:12

Миллер объяснил необходимость для Киева контракта с «Газпромом» о поставках газа

Интерфакс08:44
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
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Вызвавшие паводок дожди прекратятся в Иркутской области в понедельник

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Обновлено в 10:05
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Главе департамента автодилера «Рольфа» предъявили обвинение

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Обновлено в 10:31
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Обновлено в 08:09
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Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
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Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи

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Обновлено в 07:35
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Обновлено в 08:40
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