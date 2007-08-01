Миллер отреагировал на победу «Зенита» в матче против «Краснодара»ФАН 12:25

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал победу ФК «Зенит» в матче против «Краснодара». Петербургские спортсмены показали, как выглядит «настоящий котел великой футбольной битвы».

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Миллер отреагировал на победу «Зенита» в матче против «Краснодара»

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