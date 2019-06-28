Экономика
Миллер: операционный денежный поток «Газпрома» будет растиNews.ru вчера в 04:33
Введение в эксплуатацию ряда новых экспортных газопроводов позволит «Газпрому» нарастить операционный денежный поток. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров. «Газпром» находится на пике инвестиционного цикла.
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Миллер предрек рост денежного потока «Газпрома» из-за новых газопроводов
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