Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»Российская газета вчера в 10:11
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
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Миллер: сдвиги «Северного потока-2» по срокам могут быть незначительными
Московский Комсомолецвчера в 07:40
Миллер не исключил незначительного сдвига сроков запуска «Северного потока-2»
Коммерсантъвчера в 09:01
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