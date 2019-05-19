Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»Российская газета 10:11

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
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Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

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