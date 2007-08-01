Футбол

Миллер дал оценку футболистам «Зенита» в матче против «Краснодара»Невские Новости 06:52

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
Петербургские футболисты одолели соперников из Краснодара со счетом 3:2. Председатель правления ПАО "Газпром" назвал этот матч "игрой из серии золотого фонда российского футбола".
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