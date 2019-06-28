Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года.

Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года

Здоровье Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время движения Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

Политика Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.

Политика Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей 28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.

Происшествия В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.

Гаджеты Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США Издание Nikkei совместно с японской компанией Fomalhaut Techno Solutions решили полностью разобрать смартфон Huawei P30 Pro и выяснить, какие комплектующие и сколько используется в устройстве.

Политика Трамп шутливо попросил Путина не вмешиваться в выборы США После президентских выборов 2016 года Вашингтон обвинил Москву о влиянии на данный процесс Президент США Дональд Трамп с долей юмора попросил не вмешиваться Владимира Путина в предстоящие президентские выборы в 2020 году.

Авто УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в августе Ожидается, что в продаже отечественный внедорожник с «автоматом» появится уже в августе текущего года.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Власти ДНР и ЛНР передадут Украине через Медведчука четверых пленных В минском «Президент-отеле» прошли переговоры одного из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Происшествия Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение В США приговорили к пожизненному заключению Джеймса Алекса Филдса, который в 2017 году наехал на толпу ультраправых и леворадикальных активистов.

Спорт Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд Сегодня женская сборная России проведет свой первый матч на чемпионате Европы, который пройдет в Сербии и Латвии.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

Транспорт Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.

Футбол Клуб из Косово прошел в следующий этап предварительного раунда ЛЧ В рамках предварительного раунда Лиги чемпионов «Фероникели» одержал победу над «Санта-Коломой» из Андорры.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

Политика Байден пообещал бороться с расизмом в США Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Америке, об этом он заявил в пятницу, выступая в Чикаго.

Шоу-бизнес Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.

Футбол Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.

Политика Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.

Политика В ЕС запустили механизм обхода санкций против Ирана Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых транзакций с Тегераном (INSTEX), целью которого является обход американских санкций.

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.

Общество Правительство России может поднять зарплаты учителям Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.