Энергетика
Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 годаRT на русском 07:31
Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года.
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