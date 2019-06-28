Энергетика
Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 годаRT на русском 07:31
Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года.
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Обновлено в 13:34
Армия и оружие
В Севастополе стартовал форум «Армия-2019»
Сегодня утром в Севастополе на площади Нахимова состоялось открытие Международного военно-технического форума «Армия-2019».
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Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
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ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX
В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
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Глава отдела по глобальной стратегии и дизайну продуктов Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемер рассказал, что вместо того, чтобы полностью отказатья от седанов, для автопроизводителей это более разумный шаг, чтобы адаптировать их в соответствии с предпочтениями клиентов.
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Политик считает, что русские вмешались в выборы президента США 2016 года. Картер заявил, что на самом деле Дональд Трамп проиграл.
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Обновлено вчера в 04:09
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Полиция проверяет информацию о подделке подписей за кандидатов в Мосгордуму
Полицейские проверяют информацию об офисе на Краснопресненской набережной в Москве, в котором якобы подделывают подписи в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, говорится на сайте МВД.
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Освобожденные властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) четверо граждан Украины прибыли в Киев в пятницу, 28 июня.
Обновлено в 10:27