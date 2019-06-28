Энергетика

Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 годаRT на русском 07:31

Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года.
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Миллер заявил о пройденной точке невозврата по «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру07:31

В «Газпроме» заявили о готовности «Северного потока - 2» на 64,4%

ТАСС07:54

Миллер назвал конструктивными переговоры с Данией о «Северном потоке-2»

Интерфакс07:39

Миллер рассказал, когда достроят «Северный поток — 2»

РИА Новости07:20

Готовность «Северного потока — 2» превысила 60%

News.ru07:47

Миллер рассказал о встрече главы Nord Stream 2 с датским регулятором

RT на русском07:56

В «Газпроме» по вопросу о транзите газа через Украину

Газета.Ru10:31
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:49, Вашингтон
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.
Обновлено в 06:25
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Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
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Apple начала собирать в Китае новые компьютеры Mac Pro - единственные крупные устройства, которые американская компания до недавнего времени производила в США, пишет The Wall Street Journal.
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Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

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Общество

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Обновлено в 03:48
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
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Общество

Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»

В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 23:57
Футбол

Сульшер попросил руководство «МЮ» купить Ракитича на замену Погба

Главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер попросил руководство приобрести 31-летнего хорвата на замену хавбеку Полю Погба, который, скорее всего, покинет клуб в это трансферное окно, сообщает Sport.es.
Обновлено в 16:36
Политика

В ЕС запустили механизм обхода санкций против Ирана

Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых транзакций с Тегераном (INSTEX), целью которого является обход американских санкций.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

Обновлено в 15:24
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Политика

Байден пообещал бороться с расизмом в США в случае победы на выборах

Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Соединённых Штатах.
Обновлено в 18:05
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Технологии

Ученые назвали животных, которых больше всего боятся люди

В конце концов, инстинктивный страх мог быть спасением человека от смерти.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Россия представила миру уникальный боевой катер

Первый в мире боевой катер с крылатыми ракетами Россия в скором времени планирует вывести на мировой рынок.
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Экономика

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Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Кино

Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено в 18:58
Политика

Власти ДНР и ЛНР передали Киеву четырех пленных

Договориться об освобождении четырех украинских военных Медведчук и лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник смогли в минувший четверг на встрече в Минске.
Обновлено в 08:35
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Авто

В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре

С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей. Поправки были внесены в 264 статью УК РФ.
Обновлено в 04:59
Общество

Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге

Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.
Обновлено в 17:54
Авто

В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года

Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
Обновлено в 17:39
Происшествия

В районе станции Сходня под Москвой произошёл сбой в движении поездов

Обновлено в 02:22
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено в 19:23
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Спорт

Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019

Обновлено в 16:35
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