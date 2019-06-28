Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг ведет с властями Дании переговоры по вопросам строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Nord Stream 2 ведет с Данией переговоры по «Северному потоку-2»

Происшествия В жилом доме во Владимирской области взорвался газ В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.

Происшествия На реке Ока в Иркутской области прорвало дамбу Представитель администрации Куйтунского района Иркутской области на селекторном совещании с муниципалитетами спикера регионального заксобрания Сергея Сокола сообщил о прорыве дамбы на реке Ока, притоке Ангары.

Политика Стало известно, что Путин принес в термосе на ужин на G20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин появился на ужине в рамках саммита "большой двадцатки" в японской Осаке с белым термостаканом.

Общество Крупнейший сервис c авиабилетами остался без рейсов в Крым На других крупных сайтах с авиабилетами — Momondo, Kayak и Aviasales — рейсы в Симферополь по-прежнему доступны.

Единоборства Ковалев и Ярд договорились о проведении боя Кэти Дува, промоутер чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Сергея Ковалева, сообщил о договоренности проведения боя с британцем Энтони Ярдом.

Общество Знаки Зодиака, которые смогут разбогатеть до конца года Если ты задумал кругосветное путешествие, то до конца года обязательно это сделаешь.

Происшествия В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Общество «Адмирал» поздравил Владивосток с Днем города «Адмирал» опубликовал поздравление Владивостоку в связи с Днем города.

Происшествия Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.

Политика Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна Представитель британского премьер-министра заявил по итогам встречи президента России Владимира Путина и Терезы Мэй, что отношения стран не восстановятся, пока "Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия", передает ТАСС.

Армия и оружие В России разрабатывают катапультное кресло для перспективного бомбардировщика Разработка катапультных кресел для перспективного бомбардировщика находится в стадии рабочего проектирования.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Армия и оружие Кучма прибыл к Станице Луганская для контроля за разведением войск После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма прибыл в Станицу Луганская для продолжения работы по разведению сил согласно минским соглашениям, сообщает издание Новости Донбасса.

Политика Зеленский опубликовал украинскую Конституцию в комиксах Президент Украины Владимир Зеленский поделился черновиком Конституции страны в комиксах.

Экономика Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.

Политика Страны G20 решили стремиться к прекращению выбросов пластика в океан Лидеры стран G20 по итогам двухдневного саммита в японском городе Осака будут стремиться к полному прекращению выбросов пластиковых отходов в воды Мирового океана к 2050 году, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам саммита.

Политика Трамп назвал сложной проблемой ситуацию с покупкой Турцией С-400 Ситуация с закупками Анкарой российских ЗРК С-400 «сложная», отметил американский лидер Дональд Трамп.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.