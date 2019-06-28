Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года.

Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года

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