Энергетика

Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 годаRT на русском 07:31

Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года.
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Миллер заявил о пройденной точке невозврата по «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру07:31

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ТАСС07:54

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News.ru07:47

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RT на русском07:56

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Газета.Ru10:31
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
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