Энергетика
Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 годаRT на русском 07:31
Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
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Переданная в Ирбитский государственный музей изобразительных искусств картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI-XVII веков Питера Пауля Рубенса "Положение во гроб", по предварительным данным, оказалась подлинником, сообщил РИА Новости в пятницу директор музея Валерий Карпов.
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Автоспорт
Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии
Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
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Компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG спустя более 2 лет ожиданий отменила заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, решила сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах, говорится в сообщении компании.
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Авто
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Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
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СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20
Обновлено в 09:41
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Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
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В России создали невидимый для самолетов и дронов радар
Станция уже успешно прошла испытания, перехватив сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
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В черный список ЦБ о несоответствии требованиям к деловой репутации могут попасть участники органов управления, иные должностные лица, а также акционеры финансовых организаций.
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Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщение
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Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
По итогам заседания рабочей группы Госсовета Крымской республики была подсчитана сумма ущерба, понесенного Крымом, когда он находился в составе Украины.
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Экономика
Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП
Несмотря на проведенную пенсионную реформу и повышения пенсионного возраста, ожидается, что темп роста ВВП будет ежегодно сокращаться в среднем на 0,23% за период 2019-2025-х годов.
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