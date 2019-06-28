Энергетика

Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 годаRT на русском 07:31

Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года.
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В «Газпроме» заявили о готовности «Северного потока - 2» на 64,4%

ТАСС07:54

В «Газпроме» рассказали о ходе строительства «Северного потока – 2»

Известия07:54

Миллер рассказал, когда достроят «Северный поток — 2»

РИА Новости07:20

«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»

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Готовность «Северного потока — 2» превысила 60%

News.ru07:47

Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года

RT на русском07:31

Миллер заявил о пройденной точке невозврата по «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру07:31
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Музыка

Похороны солиста группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме

Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в кругу только близких людей.
Обновлено в 06:57
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.
Обновлено в 06:25
Спорт

Абрамова завоевала бронзу в боксе на Европейских играх

Российская спортсменка Дарья Абрамова стала бронзовым призером в соревнованиях по боксу в весовой категории до 57 кг на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 08:30
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

Служба государственной безопасности Абхазии ввела временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом

Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
Обновлено в 08:36
Транспорт

ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика

ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Политика

Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево

Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Фигурант дела «краснодарских каннибалов» получил 13 лет колонии

Обновлено в 08:30
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Политика

ДНР и ЛНР передали в Минске Медведчуку четырех пленных

Представители ДНР и ЛНР передали в пятницу главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных.
Обновлено в 07:30
Общество

Жителя Поморья, осудившего манеру вождения Путина, оштрафовали на 15 тысяч рублей

Обновлено в 05:38
Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Политика

В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян

Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.
Обновлено в 07:30
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Задержан топ-менеджер «Рольфа» Анатолий Кайро

По делу крупнейшего автодилера в России прошли первые аресты. Задержан член совета директоров "Рольфа" Анатолий Кайро.
Обновлено в 05:52
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией

Обновлено в 03:18
Кино

«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом в Китае

«Движение вверх» заняло сегодня седьмое место в китайском чарте.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика

«Газпром» выплатит рекордные за всю историю компании дивиденды

"Газпром" в рамках совершенствования корпоративной структуры обновил кадровый состав и систему управления инвестиционно-строительным блоком.
Обновлено в 03:44
Кино

Александр Петров уходит из сериала «Полицейский с Рублевки»

Обновлено в 08:20
Авто

Седан Dodge Charger SRT Hellcat Widebody прибавил в динамике

После хорошо принятых купе Challenger Hellcat Widebody и Challenger R/T Scat Pack Widebody, а также концепта Charger Widebody компания Dodge отрядила расширенный кузов серийным Чарджерам.
Обновлено в 04:19
Кино

Владимир Машков намерен вернуться в кино

Обновлено в 01:11
Армия и оружие

В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ

53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Глава Рослесхоза подал в отставку

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Политика

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Общество

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Правительство России утвердило список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено в 02:10
Гаджеты

В России начинаются продажи смартфона Xiaomi Mi 9T

Обновлено в 01:52
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